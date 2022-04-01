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影／上學逛夜市 斗六這所小學生讓人好羨慕！
清明連假將至，雲林斗六鎮南國小在學校「擺夜市」，提前讓900多位學童過兒童節，每個攤位都不馬虎，融入邏輯、體育、民俗與人文，令學童直呼「上學好幸福！」另斗六市公所兒童節活動，因故延至4月4日兒童節當天舉辦，斗六新地標「膨鼠森林公園」也將同步啟用。
鎮南國小「出頭多」，逢年過節都推出寓教於樂的活動，讓學童課餘放鬆還能學東西，今年兒童節非同凡響，把整個夜市搬進學校，一票師生驚喜不已。
夜市裡不能錯過的遊戲套圈圈、水中撈魚、夾娃娃機、扭蛋機及丟沙包，還有必吃的糖葫蘆、捏麵人、畫糖，必玩的碰碰車、籃球九宮格、棒球九宮格等，應有盡有。
答對闖關題還能自製爆米香、棉花糖、巧克力瀑布，人人玩的不亦樂乎，另還有魔術方塊、滅鼠先鋒競賽，學童玩到最後關頭仍體力旺盛，興致高昂。
即將升國中的六年級王姓同學說，這次慶祝活動等同與小學生涯告別，也為這段學習歷程畫下句點，未來會是值得回憶的學習之旅。
另斗六市兒童節活動改期，4月4日上午10到下午5點在新地標「膨鼠森林公園」舉辦，將有趣味運動闖關、馬戲特技，知名禮物盒兒童劇團、快樂鳥故事劇團豐、動物腹語等演出，及氣墊遊樂設施、美食市集，現場也發送益智宣導品與親子同樂。
萬眾矚目的膨鼠森林公園，設有橡果體健山丘、膨鼠遊戲草原、歇腳森林休憩平台、直排輪場、大型戶外天篷舞台及音樂草原，4月4日全區正式開放，歡迎全齡市民一起探索斗六新地標。
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