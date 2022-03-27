比「睡蓮」還美 莫內14億威尼斯畫作台北搶先全球展出

印象派大師莫內這一生僅造訪威尼斯一次，完成37幅畫作，以迷人的筆觸呈現這座魔幻詩意的水上城市。其中一幅「威尼斯大運河與安康聖母教堂」即將於5月紐約蘇富比現代藝術晚拍登場，預料成交價逾5000萬美元（約新台幣14億元，估價待詢）。27、28日兩天在台北華南銀行國際會議中心舉行預展，台北也是全球巡迴預展的首站。

「威尼斯大運河與安康聖母教堂」創作於1908年，描繪了大運河及安康聖母大教堂（Santa Maria della Salute）流光溢彩的燦爛景觀，威尼斯在莫內畫筆下被神聖的光芒和閃亮的色彩所包圍。莫內當時從巴巴洛宮（Palazzo Barbaro）外的階梯上，描繪大運河對岸的安康聖母教堂，留下別具一格的六幅傑作。透過作品，莫內預示抒情抽象主義的誕生，加上大膽的配色手法，為20世紀下半葉的藝術發展定下基調。

蘇富比表示，1908年，莫內在約翰·辛格·薩金特（John Singer Sargent）介紹下，莫內和妻子艾莉絲結識了富裕的美國人瑪麗·楊·亨特（Mary Young Hunter），夫婦受對方邀請後在1908年秋季到訪威尼斯。莫內在威尼斯受到美國上流圈子的歡迎，他在大運河的巴巴洛宮和大不列顛大酒店（Grand Hotel Britannia）停留，完成了37幅以威尼斯為主題的畫作。

為了繪製「威尼斯大運河與安康聖母教堂」，莫內從巴巴洛宮外的階梯上取景，描繪對岸安康聖母教堂的圓拱頂建築。蘇富比表示，莫內一改往常的方式，不再著重記錄一天當中隨時間推移而產生的光綫變化，威尼斯著名的霧靄聚散成為這個系列的主角，為不同主軸帶來變化。莫內不僅從藝術前輩泰納及惠斯勒（Whistler）的威尼斯創作中吸取養分， 亦融入了他在倫敦風景系列作品中提煉的心得。

1908年12月19日，以購藏印象派藝術作品著稱的伯恩海姆·冉內畫廊（Galerie Bernheim-Jeune） 購得37幅威尼斯風景作品中的28幅，但莫內把作品留在畫室進行最後潤飾。直到1911年，莫內的妻子逝世，他才同意敲定伯恩海姆·冉內畫廊的展覽日期。最後「克勞德·莫內，威尼斯」展覽於1912年5月28日開幕，大獲好評。

莫內期間創作的作品多藏於世界各地知名博物館，包括波士頓美術館和舊金山藝術博物館。而相隔百餘年後，「威尼斯大運河與安康聖母教堂」將在4月20日回到它誕生的城市。此時正值威尼斯藝術雙年展開展，此畫將於威尼斯格里提宮（Gritti Palace）特別展出，訪客將同時目睹水都現實之美與畫中之美。