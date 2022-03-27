苗栗高商女籃升學全壘打 7名高三球員全上國立大學

國立苗栗高商女子籃球隊今年中斷全國高中籃球聯賽（HBL）女甲組前8之路，但7名高三女球員，參加大學獨立招生，全部上榜國立大學，成績大放異彩，全校師生與有榮焉。

體育署指定籃球重點學校苗商女籃歷來考取國立大學有八成以上，今年更是揮出全壘打，7人全上國立，其中，國立台灣師範大學張文馨、張宜真、古寶誼；國立高雄師範大學高燕婷、汪嘉欣；國立台灣體育運動大學張硯宜、林語婷。

苗商女籃總教練吳喜松說，女籃隊去年在HBL拿下第7名，第17次晉前8，今年在關鍵一戰，最後4秒遭到南山高中女籃1分逆轉，拿到第9名，沒有進入前8，取得保甄大學資格，反而在獨立招生中，交出亮眼的成績，塞翁失馬， 焉知非福。

苗商女籃招考生力軍，5月14日上午10點在苗商體育館，辦理籃球專長術科測驗，預計錄取10人，歡迎今年畢業的國中女籃球員參加。