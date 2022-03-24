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孩子上國中該選公立還是私校？ 他提1理由：當心一輩子毀了

聯合新聞網 / 綜合報導
私校或公立哪個好？不少家長為了孩子的未來，都會因為這個問題傷腦筋。 示意圖／聯合報系資料照片
私校或公立哪個好？不少家長為了孩子的未來，都會因為這個問題傷腦筋。 示意圖／聯合報系資料照片

私校好還是公立好？一名網友表示一些朋友的孩子準備要上國中，但做父母的不知道該幫孩子決定要讀公立學校還是私校，這名網友幫忙上網貼文詢問，不少過來人擔心孩子會變成死讀書機器，不建議就讀私校。

原PO在PTT以「唸私校好嗎？」為題，表示朋友的孩子有些要進入國中階段，他們也分享小孩的近況，有些個性比較散漫，正值青春期也不太受控，父母想幫忙決定學校卻陷入兩難。有人認為如果公立學校好好念的話也不會太差，也有家長分享私立學校在新課綱上的資源比較齊全，但競爭卻比較高，讓他們不知道該怎麼選擇。

原PO認為不見得每個人都適合讀私立學校，因此想問鄉民們都是怎麼決定的，有人就建議依孩子個性來決定，「覺得看小孩定性&環境」、「看小孩個性，需要人督促的就去私校，自己比較自制的可以不用」、「自制力差的話就讀私校吧」、「沒有好不好，要看小孩本身適不適合」、「如果自我管理能力強的孩子讀公立也是嚇嚇叫」。

還有讀過私校的過來人不建議讀私立，「自己本身唸國高中私校六年，其實不太推，累到太超過了，能在公立好好念一樣也很好」、「不推，念到身體壞掉，只會一直唸書」、「能讀公立就去讀公立吧」、「我國中讀公立國中，高中讀升學私校，個人比較推公立，私立的逼迫方式太可怕，大部分的學生只會變成讀書工具」、「自己念過私校，覺得cp值很低，學校會用很多名目要錢，不只學費，什麼都貴一些」、「我最近才查過，公立國中升學率屌打私立國中，幹嘛唸私中？」

但也有網友幫私校說話，「公立學校沒辦法確定同學素質」、「國中讀私立至少不太會學壞」、「姪女讀私校基礎有比較扎實，尤其英文資源還不錯」、「像時雨中學寄宿制素質就還行，私校課程多元，對孩子多少有益」、「國中可以唸私校，比較不會有壞朋友，但缺點就是如果小孩是對念書沒興趣的，通常比較不會被學校重視」、「我村子的一些人讓小孩讀私校是為了讓他們跟小學同學分開，避免成群結黨。書讀不好沒關係，出社會賺錢的工作很多，不需要高學歷，但是如果跟群屁孩整天下課後混在一起，最後被帶去吸毒，就下半輩子毀了」。

私校

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