雄少年，致青春！高雄中學百年特展回味青春年少時光

今年4月1日是高雄中學百歲生日，師生在百年歲月中留下許多美好的回憶和足跡。「雄少年，致青春—高雄中學百年特展」今天起至8月28日於高雄市立歷史博物館展出。南國、紅樓、火車、卡其制服、便當牌，雄中走過日治、戰後、解嚴、民主，陪伴無數雄中人的青春歲月，也見證城市的發展與進步。

雄中位於高雄車站旁，百年歷史更和高雄車站共同經歷城市的成長蛻變，希望藉由學校風貌人文歷史追尋，見證高雄車站這個交通樞紐在這百年的演替，回顧青春年少時光。「雄少年，致青春—高雄中學百年特展」由雄中校史室與各科辦公室等，蒐集與各個年代的照片，文物，上課用教材與教具等，並提供畢業紀念冊互動裝置，讓校友查詢，回顧以往足跡。

雄中校長莊福泰表示，雄中百年校慶系列活動有三個軸向：回顧與整理、連結與參與、傳承與再造；感謝高雄市教育局、文化局與高雄市立歷史博物館協助策劃百年校慶文物展，蒐集並梳理歷史文物軌跡。

家長會長李政學73年入學雄中，恭逢雄中雄女大露營、音樂班設立，看到當年的書包、便當牌等，青春記憶湧上心頭。校友會長劉仁義回憶，雄中3年有些痛苦，曾有考試數學和化學加起來不到60分，不過還是考上了醫學院，學風自由是雄中的傳統。

雄中前任校長潘輝雄與黃秀霞，也來參觀百年特派。黃秀霞說，百年前雄中選擇現址作為建校地點，不是隨便選的，而是基於科學數據。當年日本總督府調查，這裡的人口出生率最高、死亡率最低，且抽血清作流行病學調查，此處的人最健康，於是將雄中定址於此。