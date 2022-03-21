幼稚園作業「紅髮綠衣布袋戲偶叫啥？」 家長崩潰結果是場烏龍

現在學校功課越來越有創意，有時連家長都不知道如何作答。有網友上網求救貼出「幼稚園功課」，內容是要寫出一尊紅色頭髮布袋戲偶的名字，讓全家都相當崩潰，許多網友狂猜「是鬼滅之刃炎柱」、「剛出道的李玟」、「鐵獅玉玲瓏」，最後貼文網友解釋，原來是姪女搞錯，老師只是要小朋友們為戲偶取名，鬧了一場大烏龍。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文，她貼出姪女幼稚園的功課求救「跪求這尊是誰？」作業簿上有著一尊紅色頭髮、綠色衣服的布袋戲偶，要求學生寫出戲偶的名字，她直呼「這幼稚園功課讓全家崩潰」。

許多網友紛紛狂猜「金光布袋戲的人偶」、「應該是剛出道的李玟」、「當然是師姐」、「扶桑鬼王啊」、「盲探的小敏阿嬤啦」、「有沒有可能跟鐵獅玉玲瓏有關係」、「桃太郎裡面的鬼王呢？」、「八年級都在看炎柱」、「影視題嗎？阿垮麵裡面的梅拉」。

還有網友傻眼留言「老師可以不要以個人喜好出題為難家長嗎！？」、「大俠一江山！關鍵字：紅頭髮，三撮沖天，黃色頭箍」、「這種應該是沒有切確名的布袋戲偶就看它是屬於文偶還是武偶而已吧」。

最後貼文網友解釋，原來是姪女搞錯，老師本意是想讓學生為戲偶取名，是誤會一場。