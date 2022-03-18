金甌女中強化海外交流 提升學生競爭力

金甌日文科創科已20年歷史，今年為擴展日本交流版圖，並為疫情結束後的遊學團增加新的體驗學校，在課堂中提升與日本高中的交流深度，正如火如荼尋找新的合作學校，預計4月由台日雙方老師先進行線上討論，期待擦出新的火花。

政府宣示2030雙語國家的重大目標。金甌女中除了持續進行雙語教育，對於日語人才養成亦投入許多資源與心力。

金甌女中校長田桂華表示，過往沒有疫情干擾，金甌日語科每年固定和多所日本高中交流合作，包含日本橫濱法政大學附屬國際高等學校、日本橫濱高木女子學園、日本靜岡OISCA 濱松國際高等學校、日本新潟縣文理高校、日本香川縣高松北高等學校等。

近兩年受疫情影響打亂了既有的規畫，所幸拜科技所賜，學生苦練許久的日語有實際運用的機會。日語科老師在暑假就針對相關課程進行共備，將線上交流的議題與模式融入課程中。

田桂華說，這個學年金甌應日科首先與日本北鎌倉女子學園線上對談疫情後的生活，除了分享疫情的影響，也分享女高校生最in的流行資訊。在「外語簡報實務」課堂中，可以看見學生們積極討論及模擬。

校方還透過日本高知縣土佐清水市政府的媒合，與日本高知縣土佐清水高校建立課程交流實施期程和課程成果分享，充實深度與廣度，為國際教育旅行預做準備。過去也有多名金甌應日科畢業的學姐，在大學海外實習課程時擔任土佐清水市政府觀光協會導覽大使，並接受媒合到清水區域飯店實習。