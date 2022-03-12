梧桐棲鳳一甲子 彰化梧鳳國小校慶拚招生

彰化縣埔心鄉梧鳳國小創校一甲子，今天慶祝校慶，師生和家長、地方首長、各級民代合唱生日快樂歌，縣長王惠美、教育處長王智泓、梧鳳校長李世翔等人合切六層大蛋糕，祝福「梧鳳六十、精彩無限」，校慶活動展示攀樹多元教育，希望留給地方人士和社區民眾深刻印象，願意把孩子送來入學就讀。

祥獅獻瑞揭開梧鳳60周年校慶活動序幕，縣長王惠美頒發感謝狀給贊助校慶的企業家和地方人士，致詞時表示，「投資教育就是投資未來」，最近3年縣政府陸續補助梧鳳國小設置半戶外球場、遊樂器材改善、排水系統整建、視聽教室整建、校舍補強工程、改善電力系統暨裝設冷氣等軟硬體設施，補助經費逾2000萬元，又提供梧鳳國小資訊相關設備、建置智慧教室提供互動式教學、辦理科技輔助自主學習計畫，為梧鳳國小邁向科技學校扎下基礎。

教育處長王智泓說，「健康、快樂、活力、希望」是梧鳳國小的教育願景，透過歷任校長認真辦學，教師努力耕耘，家長會鼎力相助，校友熱心回饋，為梧鳳國小推動全人教育，提供多元展能舞台注入動力和活力，才能培育學生擁有「思辨力、感知力、探索力、國際力、科技力」，開創五力全開新舞台。

梧鳳校長李世翔表示，梧鳳學生總人數63人，今年應屆畢業生8人，學區新生20人，偏鄉小校都面臨少子化和都市化的困境，梧鳳學區有部分新生住家距離溪湖鎮較近，他要逐一拜訪新生家庭，請家長把孩子送到梧鳳就讀。