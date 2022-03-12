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梧桐棲鳳一甲子 彰化梧鳳國小校慶拚招生

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣梧鳳國小六十周年校慶，縣長王惠美頒發感謝狀給贊助校慶的熱心地方人士、家長和校友。記者簡慧珍／攝影
彰化縣梧鳳國小六十周年校慶，縣長王惠美頒發感謝狀給贊助校慶的熱心地方人士、家長和校友。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉梧鳳國小創校一甲子，今天慶祝校慶，師生和家長、地方首長、各級民代合唱生日快樂歌，縣長王惠美、教育處長王智泓、梧鳳校長李世翔等人合切六層大蛋糕，祝福「梧鳳六十、精彩無限」，校慶活動展示攀樹多元教育，希望留給地方人士和社區民眾深刻印象，願意把孩子送來入學就讀。

祥獅獻瑞揭開梧鳳60周年校慶活動序幕，縣長王惠美頒發感謝狀給贊助校慶的企業家和地方人士，致詞時表示，「投資教育就是投資未來」，最近3年縣政府陸續補助梧鳳國小設置半戶外球場、遊樂器材改善、排水系統整建、視聽教室整建、校舍補強工程、改善電力系統暨裝設冷氣等軟硬體設施，補助經費逾2000萬元，又提供梧鳳國小資訊相關設備、建置智慧教室提供互動式教學、辦理科技輔助自主學習計畫，為梧鳳國小邁向科技學校扎下基礎。

教育處長王智泓說，「健康、快樂、活力、希望」是梧鳳國小的教育願景，透過歷任校長認真辦學，教師努力耕耘，家長會鼎力相助，校友熱心回饋，為梧鳳國小推動全人教育，提供多元展能舞台注入動力和活力，才能培育學生擁有「思辨力、感知力、探索力、國際力、科技力」，開創五力全開新舞台。

梧鳳校長李世翔表示，梧鳳學生總人數63人，今年應屆畢業生8人，學區新生20人，偏鄉小校都面臨少子化和都市化的困境，梧鳳學區有部分新生住家距離溪湖鎮較近，他要逐一拜訪新生家庭，請家長把孩子送到梧鳳就讀。

梧鳳國小策畫六十周年校慶系列慶祝活動，包括學區路跑活動、校友音樂會、校友師生藝文聯展等多元又精彩的活動，今天校慶大會舉辦園遊會、科學益智闖關、校友攀樹、校友師生藝文聯展、社區聯歡表演、校友回娘家等活動，現任家長會長黃江山從他到孫子，三代都讀梧鳳國小，他和家長會、校友會的會員都以辦喜事心情陪伴小學弟、小學妹歡度一甲子校慶。

彰化縣梧鳳國小今天歡度六十歲生日，縣長王惠美和教育處長王智泓、梧鳳校長李世翔等人在全校大合唱生日快樂歌的歌聲中合切六層蛋糕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣梧鳳國小今天歡度六十歲生日，縣長王惠美和教育處長王智泓、梧鳳校長李世翔等人在全校大合唱生日快樂歌的歌聲中合切六層蛋糕。記者簡慧珍／攝影

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