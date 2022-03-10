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溪湖高中生態保育好 師生偶遇鳥中「武則天」現身

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中為製作「鳥的故事」一書，校長楊豪森和師生經常在校園觀察野鳥。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中為製作「鳥的故事」一書，校長楊豪森和師生經常在校園觀察野鳥。記者簡慧珍／攝影

校園人為干擾少，已經成為都市鳥類的避難所，國立溪湖高中4名師長和24名學生不分晴雨寒暑，觀察並拍攝在校園內和周邊活動的40多種鳥類，今天發表「鳥的故事─溪湖高中鳥類全紀錄」，原來有黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、紅隼和彩鷸等珍貴保育鳥類隱身溪高，為彰化校園自然生態留下可貴資料。

溪高「鳥的故事」調查編纂的發想人陳政芳是公民科教師，對自然生態很感興趣，5年前獲學校支持出版溪高校園「花花草草的故事」，這次想法再度得到校長楊豪森認同，一年多前徵求學生參與編書，24名高一和高二學生主動加入編輯團隊，其中22人負責校稿、繪圖，林昱彤、陳昱蓁分別擔任總編輯和副總編輯。

陳政芳說，溪湖高中位在彰化平原區，沒天險可庇護，鳥類不太棲息，經過一千多天追尋拍攝，竟拍到一些特別鳥類，例如外來種白喉文鳥、冬候鳥野鴝和不常見留鳥虎鶇，驚奇發現正是師長持續拍攝的原動力，書中40種和編輯團隊「結緣」的野鳥，製造寶可夢一般的搜尋樂趣，化解師長和學生追蹤牠們的辛勞。

英文教師謝順遼喜歡攝影，對校園鳥類「隨緣」，不驚擾野鳥，偶遇就拍攝。台北市的退休國中老師潘祈達跟著太太搬到彰化縣溪湖鎮定居，參加溪高校園「鳥的故事」製作團隊，也是負責攝影，拍得的鳥照剛好作為他作畫題材。

溪高生態研究社社員陳姿羽幼年住竹塘鄉三合院，幾乎每天看見鳥類等野生動物，志願加入製作「鳥的故事」，利用朝會時間觀察記錄校園野鳥生態，讓筆下的野鳥更生動。另一名社員呂硏琘說，為了繪製鳥圖，她查閱資料和了解鳥類生活史，對野鳥有更深入認識。學生強瑋芸表示，頗意外學校會關注校園野鳥，她為畫好野鴿圖，閱讀很多相關資料，未來她想讀設計系，這次觀察和畫圖經驗可增進設計能力。

總編輯林昱彤喜歡自然生態而選讀第三類組，自認擔任總編輯要知道校園野鳥生態，幫助她的觀察力更敏銳，為正確校對資料，她花費很多時間上網查證野鳥種類、保育狀況，很擔心找的是錯誤資料，再三比對各種資料以求真確，對養成她求真求證的求學態度很有幫助。

校長楊豪森感謝南投普台小學退休校長陳宗漢、溪高教師楊雅雯等人，合力協助拍照、撰寫，加速溪高校園「鳥的故事」的成書；楊豪森說，難能可貴的是師長尊重學生團隊的想法，調整原來編輯規畫，包括封面都是採納學生建議改成現在這樣，師生合作完成這本書，也是24名學生「自己完成人生第一本書」，這樣的經驗很難得。

作者陳政芳訪查校園周邊農民，引用一名汁姓農民說法，現在盡量少用農藥，或許這樣，附近生態比較健康，可以看見白腹秧雞、澤蛙、黑翅鳶都來了。陳政芳在書中寫道，彩鷸雖不像紅冠水雞適應力強大，但偶而可見這種被稱為鳥中「武則天」在校園邊野鳥活動的身影，可見減少使用農藥的小小舉動，竟然有大大的生態成效。

高校 自然生態

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