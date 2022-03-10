小二國語作業「摩天輪」難倒媽 看到樂器單直接放棄

小孩作業反而難倒家長的事情層出不窮，日前再添一例，有名女網友在爆廢公社發文哀歎不會國小二年級小孩的國語作業，「覺得我是不是應該要回去念國小了，太難了⋯⋯」。底下網友一看題目，也紛紛表示投降不會。

女網友指出小二的國語作業中，「文字摩天輪」要求以「植」字出發，每個詞語頭尾相接，最後回到第二字，但當接龍來到「花產」後，雖然後可接「產物」，然其本身非詞語，故被老師打紅叉。「聲聲不息」這題則是讓女網友直接大喊完全不懂題意。

這題女網友直接放棄，表示完全看不懂題意。圖擷自 Facebook

網友見狀開玩笑說：「問乃哥跟城城」、「接龍tempo終點版，Ready Go！植物、物品、品項、項目、目測、測物」。也有不少人同意出題過難，「老師翹腳坐著欣賞你們腦力激盪的成果」、「認真覺得現在的作業都是考家長的」、「以前的作業就很多這種題目了，讓孩子自己去問老師或多翻翻課本字典之類的找答案吧，常常看到這種文都覺得是父母自己搞死自己」。

也有網友大展身手提供答案，「花生，生物」、「植髮-髮型-型號-號召-召開-開頭-頭髮」、「植物、物品、品格、格言、言行、行動、動物」、「聲聲不息題目有說國字的注音藏在文字裡，代表這個字發音很像字裡面的哪個部分，把他找出來，所以怕孩子看不懂題目，平時讓他多閱讀，培養看題目的能力」。