到處都是舞台 龍華國小弦樂團參加公益演出奪全國優等
高雄市龍華國小弦樂團成軍8年，33名學生團員演奏莫札特 D大調嬉遊曲、蕭士塔高維契大提琴協奏曲，專注與和諧流暢獲得評審青睞，獲110學年度全國學生音樂比賽弦樂合奏國小組優等。校長張瑞宜說，為克服團員們上台演奏的緊張，鼓勵大家參與公益演出，讓學生以自己是小小音樂家為榮，將演奏成為日常，真正愛上音樂，不受任何緊張情緒影響，現在學生團員能完全克服，任何地方都是表演舞台。
龍華國小弦樂團曾在校內五星級圖書館揭牌儀式、聖誕節報佳音等活動演出，用音樂為活動增色，並受邀到衛武營國家藝術中心、奇美博物館等參與表演。演奏古典樂與耳孰能詳的卡通組曲，都受到歡迎。
張瑞宜說，3月3日由中、高年級共33位學生組成的弦樂團，前往嘉義大學參加110學年度全國學生音樂比賽，在舞台上專注演奏出和諧而流暢的樂曲，莫札特 D大調嬉遊曲和蕭士塔高維契大提琴協奏曲，獲得110學年度全國學生音樂比賽弦樂合奏優等的肯定。
龍華國小弦樂團後援會會長張靜心說，此次賽事成果來自於弦樂團團員認真練習的態度，還有指揮陳永展教學團隊耐心教導，以及在背後一直無私陪伴、支持孩子們學習的後援會家長團隊。弦樂團4月28日將與台北市士東國小弦樂團以樂會友，愛樂交流，開展下一場音樂饗宴。
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