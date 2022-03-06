到處都是舞台 龍華國小弦樂團參加公益演出奪全國優等

高雄市龍華國小弦樂團成軍8年，33名學生團員演奏莫札特 D大調嬉遊曲、蕭士塔高維契大提琴協奏曲，專注與和諧流暢獲得評審青睞，獲110學年度全國學生音樂比賽弦樂合奏國小組優等。校長張瑞宜說，為克服團員們上台演奏的緊張，鼓勵大家參與公益演出，讓學生以自己是小小音樂家為榮，將演奏成為日常，真正愛上音樂，不受任何緊張情緒影響，現在學生團員能完全克服，任何地方都是表演舞台。

龍華國小弦樂團曾在校內五星級圖書館揭牌儀式、聖誕節報佳音等活動演出，用音樂為活動增色，並受邀到衛武營國家藝術中心、奇美博物館等參與表演。演奏古典樂與耳孰能詳的卡通組曲，都受到歡迎。

張瑞宜說，3月3日由中、高年級共33位學生組成的弦樂團，前往嘉義大學參加110學年度全國學生音樂比賽，在舞台上專注演奏出和諧而流暢的樂曲，莫札特 D大調嬉遊曲和蕭士塔高維契大提琴協奏曲，獲得110學年度全國學生音樂比賽弦樂合奏優等的肯定。