台南楠西國小百年校慶熱鬧 黃偉哲見證與眾人同慶

台南市楠西國小今天百年校慶，舉辦社區聯合運動會；市長黃偉哲到場祝賀並頒發傑出校友獎。黃偉哲表示，教育是承先啟後的大業，而小學更是教育的根基，他感謝楠西國小百年來培育無數優秀人才，造福鄉里，期許楠西國小團隊再發揚百年樹人志業，持續帶領學子找到學習成就。

楠西國小歷經三次搬遷，第一次搬到在目前菜市場金松公附近，第二次校區現在的楠西公園，第三次校區現址，為向各界分享百年歷史，校方規畫「時光迴廊-尋找兒時的自己」、「彩繪燈籠-祝福百年」、「懷舊教室-重溫舊夢」等系列活動，讓校友們進行一場時光之旅。還舉辦「踩街報喜」、「聖火傳遞」楠西七里報佳音，以及社區嘉年華等活動，透過學生踩街及聖火隊傳聖火，將楠西國小百年校慶的喜悅傳遞給大家。

黃偉哲祝賀楠西國小100歲生日快樂，「因為人生很難得才有一個100歲，百年樹人真的是100年走過來，真的是非常不容易的歲月」。

黃偉哲表示，楠西國小全體師生努力及家長會支持，打造優質且幸福的校園，近年來更積極推動雙語教育並結合楠西在地人文與生態環境特色，發展戶外教育，讓孩子更認識自己生活的楠西，由認識楠西、親近楠西進而愛護楠西。

黃偉哲讚賞楠西國小發展多元社團如Teeball球隊、鼓獅隊與管樂團等，提供學生多元展能的舞台，「向各位師長的辛勤教學，表達最高敬意」。