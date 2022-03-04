國中自然／汽水、清潔劑、硫酸 你我都聽過的「酸」你真的認識嗎？
天氣熱時來一杯口味酸酸甜甜的汽水，頓時暑氣全消；打掃廁所時用鹽酸清潔劑來去除汙垢，聞起來有刺鼻的氣味。汽水、可樂這類碳酸飲料及鹽酸清潔劑都是生活中常見的酸性物質，和實驗室中常用的硫酸、硝酸等，是否可以找出相似的性質歸為同一類呢？
「酸和鹼」是國中自然重要的課程章節，不管是正要學習的國二生、或是即將面對會考的國三生，都是需要多加注意的。本周力宇教育的孟翔老師幫大家歸納整理了酸的通性，影片中也詳細說明了常見的酸—硫酸的例子，快來一起學習吧！
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