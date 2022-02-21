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高雄9歲童呂柏霖鋼琴曲創作 美國比賽小學組亞軍

中央社 / 高雄21日電

今年9歲、國小3年級的呂柏霖去年因COVID-19疫情不到校期間，在家創作多首鋼琴曲，家長把作品投稿到美國「金鑰匙音樂節國際鋼琴作曲比賽」，獲得小學組第2名的佳績。

呂柏霖的爸爸呂尚鵬今天告訴中央社記者，就讀高雄五權國小3年級呂柏霖從3歲半開始學鋼琴，從來沒有上過任何作曲有關課程，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而不到校，兒子在家創作音樂，從簡單旋律、到短短樂句，逐漸寫到2分鐘長樂曲，創作累積近50首。

他指出，當初只是想培養兒子探索興趣，所以讓兒子畫畫、玩桌遊、踢足球、彈鋼琴、下圍棋，也因為覺得音樂是個不錯的愛好，會在睡前陪兒子一起聽古典樂。

他說，呂柏霖原本也只是把鋼琴當成普通興趣，練琴時間不算特別長，甚至比起彈琴更喜歡下圍棋、參加過許多圍棋比賽，沒想到呂柏霖會開始創作。

呂尚鵬表示，去年不到校期間，兒子在家開始會偶爾突然跑去彈幾個音問「這聽起來像什麼？」後來創作越來越長，逐漸開始有完整樂曲的樣子，才請鋼琴老師教兒子寫譜，把創作記錄下來。

呂尚鵬指出，去年底偶然在網路上看到美國的「2022金鑰匙音樂節國際鋼琴作曲比賽」，與太太決定讓兒子試試看。

他說，在鋼琴老師協助下，從較完整的7首創作裡挑了3、4首報名，最後以「夢中華爾滋」一曲，拿下小學組（5到10歲）的第2名。

鋼琴老師張育慈告訴中央社記者，呂柏霖學鋼琴進度與年齡相仿的小朋友差不多，每天練琴情況相當穩定。但呂柏霖的音感很不錯，有時候在電視、或在生活中聽到好聽的音樂，就能在鋼琴上彈出相仿旋律。

她指出，呂柏霖過去雖只有學過音程、調性等簡單的基礎樂理，但沒有特別上過作曲課程，但他創作的樂曲很完整，在古典樂常見的ABA曲式中，會從大調轉到小調、又轉回大調，慢板樂曲也可以到2到3分鐘的長度。

張育慈說，呂柏霖在創作過程中遇到較大困難是寫譜，尤其是記錄樂曲的節奏。一開始他無法具體寫下創作的節奏，需要她幫忙聽，再引導他把旋律寫出來。

關於創作，呂柏霖接受中央社訪問時表示，他沒有特別多想，有的時候是在玩、或是在打電動的時候有靈感，就會跳上鋼琴把它彈出來。

呂柏霖說，現在覺得鋼琴比圍棋好玩，希望以後能繼續創作、讓更多人聽到自己的音樂。

圍棋 疫情 美國

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