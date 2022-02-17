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嘉義高中彈性課超強師資 彰師大4師開1堂探究科學
因應108課綱彈性學習課程，嘉義高中開設木工、股票投資、貼圖實作等10幾門課，更與彰化師範大學合作開設自然科探究與實作，4名理學院博士輪番上陣；此堂招滿30名學生，理學院長李奇英與嘉中校長陳元泰今天簽合作備忘錄，李奇英說，以自主學習模式，學生程度落差不明顯，皆有參與學習機會。
嘉義高中指出，因應大學校系入學管道中，參採自然科探究與實作的比例吃重，校方借重彰師大理學院團隊深耕中部高中的教學經驗，在高一開設彈性課程，頗受學生歡迎，迅速額滿。
根據自然科探究與實作的課程規畫，包括生物系教授溫育德教「情境式探究與實作」，學生觀察葉片疏水性，模仿此特性製作捕霧網；李奇英教「科學工具應用」，自訂探討的題目用關鍵字搜文獻，判別資料品質。
還有，科學教育所助理教授鄭章華的「數學問題解決」，從蒙提霍爾問題探討機率、從摺紙探討幾何性質等；科學教育所助理教授黃莉郁的「論證取向探究」，小組合作完成探究計畫、反思研究歷程。
李奇英說，開放、自主學習式課，非依賴要先背很多知識，明星高中跟一般高中學生差距不會那麼大，反而教師挑戰大，要規畫情境，拿捏介入學生探索範圍的程度。
鄭章華指出，課堂上讓學生操作「蒙提霍爾」問題，從3個門之間挑選，紀錄每次結果，再去思考機率，鋪陳生活的操作經驗，形式化才有意義，才能體會數學概念。
嘉中表示，高一至高三總共開設153個全年級跑班課程，高一的彈性學習，開設13個微課程，例如木工實作、西班牙語、日語、數學史、股票投資、創意貼圖實作、體適能暨籃球理論與實作、音樂創作；另有12個自主學習班，分為自然科學、人文綜合、生活科技、資訊科技、音樂、藝術等。
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