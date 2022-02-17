台南一中應屆畢業生堅毅不拔 申請上東京大學

台南一中應屆畢業生李晉維對日本文化有興趣，高一就決定要到日本讀大學，憑著努力拿到日本台灣交流協會獎學金，去年底日本留學考試拿高分，昨申請上東京大學理科一類，師長、同學齊賀，他表示，大二想讀電氣電子工學科，未來會繼續努力，朝目標邁進。

李晉維表示，升高一暑假，因參加與日本文化相關活動而喜歡上日本文化，決定高中畢業後要到日本讀大學，立即學習日文。先到補習班上了半年的日文課，後來自學，並拿到日本台灣交流協會獎學金，高二時到日本立川國際學校就讀1年，也通過日語能力試驗最高級N1，然後再回南一中讀二年級。

日本台灣交流協會每年給台灣學生到日本讀大學的獎學金，除了學雜費全免，並且每個月有生活費，但必須通過EJU日本留學考試。考試時間是每年11月，因比學測時間早，且考試內容有許多是高三下學期才教到，且還有大學才會學到的內容，他從二下就提前準備。

李晉維說，因學習進度要超前，又不能請假不上課，只好上課時讀自己的書，下課時則緊抓老師不放，一直超前進度問問題，感謝老師都很幫忙，讓他能趕上進度。高三上學期通過EJU日本留學考試，自己的目標是東京大學電子工學，去年9月到日本參加大學預備教育課程，11月再參加EJU日本留學考試，成績大幅進步，數學考滿分、物理也近滿分，化學只錯1題考89分，因成績好取得東京大學面試資格，昨天放榜，錄取理科一類。

李晉維表示，對電子方面相當有興趣，大二分系時想讀電氣電子工學科，若有機會希望能讀研究所，並在日本工作一陣子，學得經驗。南一中校長廖財固說，李晉維在高一就確立人生方向並提早做準備，還休學1年到日本讀書，面對疫情也遇到挑戰，卻都能克服並達成目標，足為模範，未來將邀請他回校分享學習經驗。