快訊

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南一中應屆畢業生堅毅不拔 申請上東京大學

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中畢業生李晉維通過日本留學試驗，拿到日本台灣文化交流協會獎學金，申請上東京大學。圖／李晉維提供
台南一中畢業生李晉維通過日本留學試驗，拿到日本台灣文化交流協會獎學金，申請上東京大學。圖／李晉維提供

南一中應屆畢業生李晉維對日本文化有興趣，高一就決定要到日本讀大學，憑著努力拿到日本台灣交流協會獎學金，去年底日本留學考試拿高分，昨申請上東京大學理科一類，師長、同學齊賀，他表示，大二想讀電氣電子工學科，未來會繼續努力，朝目標邁進。

李晉維表示，升高一暑假，因參加與日本文化相關活動而喜歡上日本文化，決定高中畢業後要到日本讀大學，立即學習日文。先到補習班上了半年的日文課，後來自學，並拿到日本台灣交流協會獎學金，高二時到日本立川國際學校就讀1年，也通過日語能力試驗最高級N1，然後再回南一中讀二年級。

日本台灣交流協會每年給台灣學生到日本讀大學的獎學金，除了學雜費全免，並且每個月有生活費，但必須通過EJU日本留學考試。考試時間是每年11月，因比學測時間早，且考試內容有許多是高三下學期才教到，且還有大學才會學到的內容，他從二下就提前準備。

李晉維說，因學習進度要超前，又不能請假不上課，只好上課時讀自己的書，下課時則緊抓老師不放，一直超前進度問問題，感謝老師都很幫忙，讓他能趕上進度。高三上學期通過EJU日本留學考試，自己的目標是東京大學電子工學，去年9月到日本參加大學預備教育課程，11月再參加EJU日本留學考試，成績大幅進步，數學考滿分、物理也近滿分，化學只錯1題考89分，因成績好取得東京大學面試資格，昨天放榜，錄取理科一類。

李晉維表示，對電子方面相當有興趣，大二分系時想讀電氣電子工學科，若有機會希望能讀研究所，並在日本工作一陣子，學得經驗。南一中校長廖財固說，李晉維在高一就確立人生方向並提早做準備，還休學1年到日本讀書，面對疫情也遇到挑戰，卻都能克服並達成目標，足為模範，未來將邀請他回校分享學習經驗。

日本台灣交流協會 東京大學 南一中

延伸閱讀

旅行社上架日本自由行團 陳時中曝國門最快開放時機

旅行社上架日本自由行團 陳時中曝國門最快開放時機

旅中日本人遭逮捕或死於異鄉 日本抗議要求放人

旅中日本人遭逮捕或死於異鄉 日本抗議要求放人

相關新聞

台南一中應屆畢業生堅毅不拔 申請上東京大學

台南一中應屆畢業生李晉維對日本文化有興趣，高一就決定要到日本讀大學，憑著努力拿到日本台灣交流協會獎學金，去年底日本留學考...

和外婆同住講閩南語真情流露獲全國特優 蘇揆表揚鼓勵

基隆女中高帷宸代表基隆市參加全國語文競賽閩南語情境式演說贏得特優，昨晚獲邀參加行政院辦理「院長佮學生的母語對談」活動，院...

桃園中小運今開賽 鄭文燦視察防疫、為選手鼓勵

111年桃園市中小學校聯合運動會（中小運）今日至20日在桃園市立田徑場及中原大學游泳池展開，因應疫情，本屆中小運取消開閉...

響應世界母語日 新北市圖推系列活動：共讀學母語

2月21日為每年的世界母語日，為推廣母語學習，新北市立圖書館規劃一系列母語閱讀活動，包括族語市集、不插電音樂會、台語繪本...

基隆長青學苑熱門往年大排長龍不再 即起全面網路報名

基隆市長青學苑每年開設至少50門豐富課程，提供1500位以上長者選課，因為課程受歡迎，每次報名都大排長龍，因為疫情加上為...

【國際停看聽】大家都讚的芬蘭教育 核心理念竟與108課綱有異曲同工之妙

芬蘭教育在國際評比的優異表現眾人皆知，但很多人不知道的是，芬蘭新課綱的核心理念，其實與台灣108課綱有不少相似之處。 本報採訪推動108課綱自主學習，長期鑽研芬蘭新課綱的國家教育研究院課程與教學中心副研究員洪詠善，了解面對愈趨複雜的世界，芬蘭新課綱認為哪些能力最重要？如何培養？其中又有哪些台灣可借鏡之處？以下為第一人稱專訪整理：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。