國文／掌握四季節慶關鍵字 破解詩詞密碼非難事

「東風夜放花千樹，更吹落、星如雨」、「小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭」、「待到重陽日，還來就菊花」、「邯鄲驛里逢冬至，抱膝燈前影伴身」，同學們，你們知道上面的詩詞分別在描寫哪一個季節嗎？

遇到這類試題，先別急著去逐字翻譯詩句內容，搞得自己一個頭兩個大，還沒弄懂題目就先棄械投降了，其實想要破解這類題目，只要掌握詩詞中的關鍵密碼，很輕鬆就可以拿到分數唷，所以快跟著力宇教育林伶老師一起來學習，老師會用簡單的事例，說明這一類詩詞題型常考的「季節」、「傳統節慶」判斷。快點選影片，讓林伶老師為你指點迷津吧！

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