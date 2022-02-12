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有夠難？他30分鐘解不出「小學資優班試題」 網友秒看出端倪

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在PTT貼出一道小學資優班的題目，更稱自己看了超過30分鐘，仍算不出答案。圖／取自PTT
網友在PTT貼出一道小學資優班的題目，更稱自己看了超過30分鐘，仍算不出答案。圖／取自PTT

國小題目卻考倒一票大人？日前，一名網友分享一道小學資優班的題目，單看以為只是簡單的數學試題，實質卻沒有想像的那麼簡單。原PO左思右想30多分鐘仍解不出答案，崩潰詢問「能不能問個卦，小學生的推理問題一定要這麼難嗎？」，文章曝光後立刻引發討論，一票「邏輯通」網友立刻跳出來解答，直呼「10秒內就看出答案」。

原PO在PTT發文分享一道小學資優班的題目，從圖片可見，試題中共有三個方框，每個方框內共有3個不同的數字。學生需要思考左邊兩個方框的「邏輯概念」，並將其應用在右邊的方框內，進而算出「？」的數字為何。

花了超過30分鐘思考答案，原PO始終猜不透，為何「2、6」與「3、7」這兩個組合，能得出40及58兩個數字。左思右想仍摸不著頭緒，讓他果斷決定不再浪費時間，直接上PTT求各路好手相助。他也在文中感嘆，「這題資優班的題目有點難倒我了」，更懷疑現在小學生的題目難度，「小學生的推理問題一定要這麼難嗎？」

文章一出，立刻掀起熱烈討論，部分網友看到題目後紛紛哀嚎「我完全想不到答案欸」、「考這個幹嘛」、「這種問題真的很沒意義」。許多「邏輯通」達人也跳出來稱「10秒內就看出答案」，直指該題目需要用「平方和」的概念，2的平方與6的平方分別是4及36，兩者加起來可得出40這個數字，同理4與5的平方相加後，即可算出答案為41

網友們也指出，該題目並非單純的數學題，而是在考驗學生的邏輯與敏感度，「這是考邏輯，不是數學」、「這東西就是練邏輯，推導、假設、驗證」、「這跟小不小學生無關，智力測驗都這樣」，也有人認為這種題目有些缺陷，「小朋友確實會被這種東西難倒，他們相關的經驗太少」、「平方小學有交？」、「這問題的確蠻爛的，就看你有沒有發現而已」。

小學 PTT 推理 解答

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