動畫、服飾科攜手 汐止樟中畢展服裝秀吸晴

汐止區樟樹國際實創高中畢業展，今年主題定為織光映影，是由多媒體動畫科與流行服飾科跨領域合作，並且還到板橋展出，服裝走秀結合光影很有看頭，六大主題服裝設計作品，都是學生們這三年來的學習成果。

今年的畢業聯展很不一樣，還遠走板橋走秀，汐止樟樹國際實創高中多媒體動畫科與流行服飾科第三屆畢業展開幕式，以服裝秀演出展開序幕，現場吸引許多民眾參觀，二科師生首次辦理校外展，學習成果精彩呈現好吸晴，今年的畢業展主題定為「織光映影」，展現學生對藝術的熱情與美學跨領域的新姿態。

樟樹實中實習主任林莉軒表示，這次畢展的主題定為「織光映影」，「織」是由線成布的起始動作，而「光」則是視覺所見的最初始，亦代表了兩個科別的核心學習精神，因為這是創校以來，流行服飾科與多媒體動畫科第一次合辦的畢展，這次主題是跟光雕投影有關，希望衣服跟影像，透過光雕投影這個媒材，呈現給大眾。

林莉軒指出，有分為校內跟校外展，校展展是在板橋放送所，那這次展出當然也有遇到一些技術上的困難，像是光雕投影的部分，但後來都排解了，這次合作兩科都發揮的很好，讓大家有耳目一新的感覺。

這次服裝走秀中，共展出6組技藝與美學結合的作品：「髮著衣身」、「蛻變」、「小丑」、「Humanity 人性」、「Fluctuate波動」及「緻‧簡」。在「小丑」中，以紅、白、黃、藍、黑等布料拼貼為創作元素，帶領大眾思考現今議題，呈現在眾人眼裡看似快樂的小丑，背後情緒的「波動」與「轉化」。除此之外，透過「髮著衣身」的結合，不僅拓展了對龐克與街頭風格的想像，更在簡潔俐落的剪裁中，讓每位出場的模特兒，像是經歷了一場美麗的「蛻變」般，驕傲地走出自己俐落的步伐，發揮了「緻‧簡」的態度，體現獨有的「人性」。

樟樹實中學生說，設計的主題作品是「波動」，設計的理念就是人生有起承轉合，就像有起伏一樣，運用到的多媒材是有用到鐵絲，用的布料是太空棉，因為人生是有波動的，所以，在服飾上就有做一些線條的設計。

至於「髮著衣身」的設計，樟樹實中學生也說，設計理念是頭髮結合了服裝，至於服裝上畫的臉是自己畫出來的，並用數位印花的設計印製出來的，而身上髮型製造是使用冰島毛線織出。這次很開心能夠跟多媒科合辦畢展，原本以為是兩個連接不起來的科系，但我們這屆居然把不可能變成可能，雖然這次展期很短，但還是在合作過程中學到了很多。