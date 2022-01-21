【競賽公告】全國首辦 線上小中英語單字比賽開跑！
「AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽」，於3月12日舉辦，即日起至2月28日開放報名。
將成為全國首辦的線上英語單字比賽，內容包括「字彙英選中」、「字彙中選英」、「字彙例句測驗」、「字彙選擇」4項測驗，預計將有2000名學生參加。
「AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽」由力宇教育舉辦，聯合學苑協辦。力宇教育表示，在疫情嚴峻的情況下，透過線上測驗的方式，讓學生了解自己2000單字的實力，對於未來參加英檢初級或國中會考都有益處。另外也將提供成績優異的學生學習平板做為獎勵，讓數位學習落實到在校學習的學生。
聯合學苑表示，這次比賽除了提升學生英語能力外，將提供成績優異的學生「好讀周報VIP家用自學服務」，呼應國中會考出題趨勢，紙本報紙搭配名師影音講解跟閱讀測驗，幫助學生有效理解長文，提升跨領域的閱讀能力，豐富的國內外時事議題文章更可拓展多元觀點，培養同理力與思辨力，充實大考寫作素材。
「AI上學盃2022全國線上英語2000單字比賽」自111年1月24日至2月28日開放報名，有志參加的學生可至AI上學分校洽詢，名額有限歡迎學生踴躍報名。AI上學分校可至AI上學Facebook粉絲專頁詢問，小編會立即回覆唷！
更多比賽資訊詳見下方：
【AI上學盃全國線上英語2000單字比賽】
報名時間：2022年1月24日(一)～2022年2月28日(一)
應試時間：2022年3月12日(六) 上午10:00~12:00
比賽地點：AI上學全國分校 線上學習平台
報名費用：400元(費用包含英語2000單字書贈品一份)
參賽對象：本國籍國小～國二學生
報名辦法：請至AI上學全國分校報名與繳費
比賽獎項：第1名：iPad mini／第2～4名：Samsung Galaxy Tab A7／第5～7名：好讀VIP家用自學服務：52期／第8～10名：好讀VIP家用自學服務：26期／第11～30名：高頻字常用英語2001~4500單線上學習課程(含教材)
AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人數位個別讀書指導班」。
歡迎至全臺AI上學分校詢問資訊，比賽熱烈報名中！
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