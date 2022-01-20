萬里一日樂學營 小學生先體驗國中課程

期末考結束，萬里國中特別邀請萬里地區國小高年級的同學們蒞臨，參加活力無限智慧萬里一日樂學營，為後續將升上國中，做好預先的準備，體驗豐富特別的課程，強化雙語、科技素養，並深化探究複雜問題與團隊合作的能力。

政治大學教育學院副院長陳榮政蒞臨指導指出，鼓勵學生孩子們在住家附近就學，有更多與家人相處的機會與時間，現在政治大學教育學院在篩選學生，主要還是看學生的口語表達能力、溝通能力以及獨立自主學習能力，這些都相對比學科更重要，所以如果不要因為位置的關係，家長與孩子有學習共識，就近有好的學校陪伴，將會對孩子的未來又很好的助益。

萬里地區共計有5所國小及1所國中，一日樂學營特別爭取教育局專案經費挹注，成立萬里區活力無限智慧萬里策略聯盟，在樂學營中安排課程內容有擁抱國際萬里遨遊、自走車操控體驗、海事職探水草洗手乳課程、自我大探索課程，運用新穎教學方法，讓學生體驗科技、國際與探索體驗素養學習。

萬里國小校長陳玉桂表示，萬里國中透過策略聯盟，與各校合力推動萬里學校各項整合特色課程，目標提供更好的課程教學與行政服務，並且透過辦理共同課程與活動，全面推動萬里地區數位化及科技輔助學習，幫助萬里地區學生接軌5G時代，熟悉元宇宙世界的虛擬整合學習，也期盼透過各校聯盟合作，帶動萬里地區教育現場有更多的無限可能。