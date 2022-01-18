樹德家商餐飲科成果發表「有洋蔥」 餐盒助弱暖心暖胃

高雄市樹德家商餐飲管理科成果發表過去多採餐會形式，疫情將弱勢推到更邊緣，師生決定發揮所學送愛心餐盒助弱回饋社區，高雄市果菜分類工作人員職業工會助一臂之力贊助食材，製作50個九宮格便當，營養滿分，充滿暖心滋味。

樹德家商餐飲管理科中廚班學生善用3年所學，在疫情嚴峻寒冬時刻，齊力發心製作愛心便當，藉此傳遞祝福與關懷。這一公益計畫獲得熱烈響應，學生家長孫明宗號召高雄市果菜分類工作人員職業工會常務理事余堃泉、理事郭晉福共襄盛舉，提供新鮮蔬菜等食材，三民區寶興里長許慶銘也熱心參與，協助發送餐盒給弱勢里民，還自掏腰包贊助現金，將正能量擴大。

校長陳清美說，愛心餐盒從菜色到包裝由學生一手包辦，餐盒採用九宮格設計，菜色有東坡燉肉、莎莎鱸魚排、時蔬佐芝麻醬、蘆筍彩椒山藥、港式蘿蔔糕、日式蒸蛋、刺蝟包共9道菜，搭配紫米飯、魚翅羹湯，營養均衡，色香味俱佳，誠意十足。

50個愛心餐盒熱騰騰出爐，今天中午12點憑餐券兌換，時間未到，校門口已出現人龍，有路過民眾聞香停留，停下機車想購買，一聽是餐飲科學生製作愛心餐盒分送弱勢，直呼「足感心」。

陳清美、許慶銘也偕餐飲科師生主動出擊，將餐盒親送到府，其中一戶屋主是九旬老奶奶，她重聽且行動不便，看到有人上門互動相當雀躍，頻頻點頭說「謝謝」。