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彰化縣沒禁畢旅...國中照辦被投訴 校長無奈：學生哀求不停辦

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣許多國中最近兩周舉辦畢旅，本周五（1月21日）應屆畢業生將和國一、二學生分批注射新冠肺炎疫苗第二劑。圖／縣政府提供
彰化縣許多國中最近兩周舉辦畢旅，本周五（1月21日）應屆畢業生將和國一、二學生分批注射新冠肺炎疫苗第二劑。圖／縣政府提供

彰化縣近來多所國中被投訴「（Covid-19）疫情那麼嚴重，為何還去畢旅？」校長無奈地表示，縣政府沒像去年5月明文規定避免畢旅和戶外教學，學校必須按照合約行事，況且絕大多數學生「哀求」不要停辦，學校在極大壓力之下、盡力做好防疫教育，仍讓學生如期畢旅。

彰化縣多名家長投訴指出，台灣疫情又升溫，每天都有本土確診病例，不了解學校為何執意舉辦畢旅，讓學生暴露在可能染疫的風險中。家長向學校反映，部分學校仍按原訂時程辦理，家長拗不過孩子，只好送他們到校搭遊覽車。

陳姓家長歎氣表示，孩子一心一意想跟同學去旅行，喊著要「完成國中三年同窗的旅行夢」，在遊覽車裡笑著向家長揮手再見，不知車外的父母有麼多擔心。

被投訴的國中，國中校長相當無奈地說，學生看見北部有多所學校班級或全校停課，都怕防疫重回二級警戒嚴格執行的規範，彰化縣會停辦畢旅，上周起，校長、老師不斷被學生苦苦哀求「讓我們去啦！我們現在不去，以後再也沒機會全班一起畢業旅行，國中畢業後的班遊不算真正畢旅。」

南彰化一名校長表示，縣政府通知各校，如果辦理校外教學及戶外教育等活動，請遵循「高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」等防疫規範，審慎評估，避免安全疑慮活動，落實防疫以維護師生安全，文中沒有明訂避免或不宜辦理。

校長指出，去年5月縣政府配合中央防疫規定，明文規定疫情嚴峻，學校最好不要辦理校外教學及戶外教育等活動，當時學校引用公文停辦畢旅，交付二至三成終止合約的行政費用，這次學校沒上級命令作為廢止合約的依據，如果停辦將構成違約，要賠償違約費用。

國中校長都表示，本土疫情升溫後，已與旅行社開會修改畢旅路線，大家不約而同「避桃」，有的索性連台北、新北都不去，只去宜蘭縣和高雄、屏東。

還說，行前召開畢業班級導師開會，也再三舉辦防疫教育，學生上車前量測體溫，有發燒、感冒症狀都不能上車，其實校長和學校行政團隊提心吊膽，與旅行社、畢旅班級帶隊老師保持密切聯繫，必須確保學生不要去不該去的地方以確保平安，應屆畢業生回來後，本周五將和國一、二學生注射第二劑新冠肺炎疫苗，注射後全體回家休息。

疫情 新冠肺炎 彰化

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