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台灣五所百年高中 今年共同舉行百年聯合慶祝活動

聯合報 / 記者高凌雲／台北即時報導
台灣五所著名高中，台北成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中、高雄中學今天開會，共同研議今年百周年校慶聯合慶祝活動。圖片來源/成功高中校友會
台灣五所著名高中，台北成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中、高雄中學今天開會，共同研議今年百周年校慶聯合慶祝活動。圖片來源/成功高中校友會

台灣五所著名高中，台北成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中、高雄中學的校長及校友會理事長，今天在新竹舉行工作會議，共同研議今年百周年校慶聯合慶祝活動。

1922年台灣各地設立了五所中學校，台北二中（現為成功高中）、新竹中學、台中二中、台南二中（今台南一中）、高雄中學。今年適逢這五校建校1005周年，各校校長及校友會理事長，成功校長孫明峯、校友會理事長陳盛沺。竹中校長李明昭、校友會理事長梁修宗。中二中校長許耀文、校友會理事長陳福振。南一中校長廖財固、校友總會理事長吳榮彬。雄中校長莊福泰、校友會理事長吳榮彬等共17位師長，在新竹舉行工作會議。

這項會議達成多項共識，2月24日上午在台北舉行聯合記者會，發布五校願景宣言，在交通樞紐設置宣傳資訊景點，在社群網路架設專頁，邀請各界校友與社會大眾一同慶祝世紀盛會。

成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中、高雄中學是傳統著名男校，除了成功，其他學校已開始招收女生，校友仍然以男生居多。各校校友人才輩出、出將入相，在產、官、學界多有名人，校友皆為社會中堅，在各行各業都有卓越貢獻。

台灣五中百周年校慶日期分別是，高雄中學4月1日，台南一中4月16日，成功高中5月7日，新竹高中12月11日，台中二中12月24日，歡迎校友們返校同慶。

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