台灣五所百年高中 今年共同舉行百年聯合慶祝活動

為了幫學生熟悉課程內容，老師會準備回家作業，讓孩子回家後可以練習，但卻不時傳出連家長都被考倒的題目。日前有一名媽媽分享了小一孩子的國文作業，沒想到貼文一出連網友都滿頭問號，「這個字…應該大部分的人都不認識」。

2022-01-15 11:00