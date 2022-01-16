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美濃客家八音團長鍾彩祥辭世 文化部致祭呈請總統褒揚

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
文化部長李永得參加美濃客家八音團長鍾彩祥告別式，感念其推廣及傳承八音文化。圖／文化部提供
文化部長李永得參加美濃客家八音團長鍾彩祥告別式，感念其推廣及傳承八音文化。圖／文化部提供

高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享年85歲。文化部感念鍾彩祥長年致力保存、傳承客家八音，已呈請總統明令褒揚，部長李永得今天出席告別式，向家屬表達慰問與關懷。

李永得表示，鍾彩祥團長的生命史可說是美濃地區客家八音文化的縮影，其演奏經驗豐富、知識淵博，且熟習客家生命禮俗與歲時祭儀，於台灣客家八音發展史中是極為重要的民間傳統音樂翹楚。文化部未來將持續支持協助客家八音的傳承記錄工作，永續流傳珍貴無形文化資產。

鍾彩祥自95年受眾人推崇擔任美濃客家八音團團長，精通傳統客家八音的二弦、鑼鼓，帶領樂團多次受文化部邀演，參加各種藝術季、文藝季，以及法國巴黎世界文化館「想像藝術節」、瑞士日內瓦臺灣民俗藝術節客家八音等國外演出。

文化部指出，鍾彩祥團長對於美濃客家八音推廣及人才培育不遺餘力，個人曾獲102年「全球中華文化藝術薪傳獎」、104年「客家貢獻獎」；美濃客家八音團則於105年經文化部認定為重要傳統表演藝術「客家八音」保存者。

高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享年85歲。圖／美濃客家八音團提供
高雄美濃客家八音團團長鍾彩祥1月7日辭世，享年85歲。圖／美濃客家八音團提供

文化部 美濃 李永得

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