企業「萬卷傳愛」歲末為台中原鄉打造魔力閱讀空間
嘉磐慈善基金會藝術下鄉，邀請公益夥伴台中西北扶輪社，歲末啟動台中市和平區松鶴部落「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車，捐贈當地德芙蘭國小逾萬本繪本書，為原鄉學童打造魔力閱讀空間，並響應「山中提琴手」捐贈吉他、小提琴、鋼琴和獎助學金；現場大環藝術家楊世豪受邀與原鄉學童分享大環雜技藝術。
雲林縣水林鄉蕃薯村務農為主，因讀書風氣盛，孕育出不少法官等司法界人士，有法官村美稱，台灣高等法院台中高分院前院長洪文章回饋鄉里寒冬送暖，與台中市政顧問蘇秀姃等人在農曆新年前關懷故鄉弱勢族群，捐贈春節關懷禮金，共捐贈17戶，每戶各6000元禮金。
懋榮建設董事長紀吉川長年投入公益，與台中西屯扶輪社共同主辦少年成長領袖營15日將在台中市和平國小登場，邀和平國中、白冷國小、博愛國小、和平國小等四校44名學生參與，聘國立勤益大學流通管理系系主任 周聰佑開課主講「自信與熱忱」，培養少年領袖特質及擴展生活經驗、發展人際互動。
嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，嘉磐建築團隊發起「您捐書，嘉磐加碼再捐10元」公益募書行動，募集超過1萬本二手繪本書，捐德芙蘭小學，同時響應「山中提琴手」，捐贈一把吉他、兩把小提琴、一架鋼琴、泰雅族美聲合唱團2萬元獎助金，募書加碼捐5萬元作為課輔才藝班的助學金與師資鐘點費，以愛傳愛，點亮部落孩子的未來。
魏嘉銘指出，感謝公益盟友台中西北扶輪社與基金會攜手傳遞溫暖，一年多來，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，讓更多人聽見和認識在台灣這片土地上動人故事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言