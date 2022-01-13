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企業「萬卷傳愛」歲末為台中原鄉打造魔力閱讀空間

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
嘉磐慈善基金會藝術下鄉，邀大環藝術家楊世豪為台中市原鄉芙蘭國小學童分享大環雜技藝術。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會藝術下鄉，邀大環藝術家楊世豪為台中市原鄉芙蘭國小學童分享大環雜技藝術。圖／嘉磐慈善基金會提供

嘉磐慈善基金會藝術下鄉，邀請公益夥伴台中西北扶輪社，歲末啟動台中市和平區松鶴部落「萬卷傳愛」寒冬送暖慈善行動列車，捐贈當地德芙蘭國小逾萬本繪本書，為原鄉學童打造魔力閱讀空間，並響應「山中提琴手」捐贈吉他、小提琴、鋼琴和獎助學金；現場大環藝術家楊世豪受邀與原鄉學童分享大環雜技藝術。

雲林縣水林鄉蕃薯村務農為主，因讀書風氣盛，孕育出不少法官等司法界人士，有法官村美稱，台灣高等法院台中高分院前院長洪文章回饋鄉里寒冬送暖，與台中市政顧問蘇秀姃等人在農曆新年前關懷故鄉弱勢族群，捐贈春節關懷禮金，共捐贈17戶，每戶各6000元禮金。

懋榮建設董事長紀吉川長年投入公益，與台中西屯扶輪社共同主辦少年成長領袖營15日將在台中市和平國小登場，邀和平國中、白冷國小、博愛國小、和平國小等四校44名學生參與，聘國立勤益大學流通管理系系主任 周聰佑開課主講「自信與熱忱」，培養少年領袖特質及擴展生活經驗、發展人際互動。

嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘說，嘉磐建築團隊發起「您捐書，嘉磐加碼再捐10元」公益募書行動，募集超過1萬本二手繪本書，捐德芙蘭小學，同時響應「山中提琴手」，捐贈一把吉他、兩把小提琴、一架鋼琴、泰雅族美聲合唱團2萬元獎助金，募書加碼捐5萬元作為課輔才藝班的助學金與師資鐘點費，以愛傳愛，點亮部落孩子的未來。

魏嘉銘指出，感謝公益盟友台中西北扶輪社與基金會攜手傳遞溫暖，一年多來，為德芙蘭小學製播一系列公益故事專題報導，讓更多人聽見和認識在台灣這片土地上動人故事。

嘉磐慈善基金會藝術下鄉，邀大環藝術家楊世豪為台中市原鄉芙蘭國小學童分享大環雜技藝術。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會藝術下鄉，邀大環藝術家楊世豪為台中市原鄉芙蘭國小學童分享大環雜技藝術。圖／嘉磐慈善基金會提供
台灣高等法院台中高分院前院長洪文章（中）寒冬送暖，與台中市政顧問蘇秀姃（左三）等人連袂捐贈故鄉雲林縣水林鄉蕃薯村弱勢家庭春節關懷禮金。圖／洪文章提供
台灣高等法院台中高分院前院長洪文章（中）寒冬送暖，與台中市政顧問蘇秀姃（左三）等人連袂捐贈故鄉雲林縣水林鄉蕃薯村弱勢家庭春節關懷禮金。圖／洪文章提供

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