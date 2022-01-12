建中生笑運動服像睡衣 推投票改版盼9月新舊款並行

不少台北市建國中學歷屆學生認為冬季運動服太醜、很像睡衣，甚至有學生在冬天寧願受寒，穿夏季運動服上體育課，也不願穿冬季運動服，因此建中班聯會舉行冬季運動服徵稿，更新樣式和材質，建中表示，希望最快在今年9月開學時，能並行販賣新、舊款運動服。

建中班聯會表示，班聯會在11月舉行徵稿，最後總共有六組設計進入最後投票階段，待本月統計結束後，會將樣式和材質提案送到服儀委員會做審查，同事與投稿作者確認好底稿，希望早日讓學生穿到。

建中班聯會表示，有此提案是考量到許多同學說運動服買來沒穿過，除了外觀問題，還有材質太差，許多同學天冷都寧可穿上短袖、短褲上體育課，此次希望能整體做改善，希望對同學來說會更實用。

建中表示，過去都是針對夏季運動服做改版，目前的冬季運動服，許多同學認為材質太過厚重，棉質易吸汗穿在身上不舒服，且穿久容易鬆垮變皺，成為班聯會發起提案的契機。

建中表示，完成投票統計後，提案將送至服儀委員會，通過15位委員審查，再送往校務會議通過後實施。由於每年新生人數多，福利社已開始製作111年新生服裝，恐無法統一發放新式運動服給全體新生，預計最快於今年9月開學並行販賣新、舊款運動服。

青年民主協會指出，這次建中6組設計作品，包含以「CKHS」作為衣服正面；也有以「舞動劍中（建中）」為設計理念；還有以校歌「為樑為棟」為主軸。此外，還有學生以「CK PROUD OF CK」為設計；甚至以建中現任校長徐建國頭像並搭配「校慶精神－Work hard Chill hard」，相當有創意。