吃透海線動漫展 中港高中國中部美術班學生有創意

台中市中港高中國中部美術班即日起在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」，展出到今年2月28日，國中生以美食動漫振興小鎮經濟，邀請民眾到學生的愛店吃一波。

「吃透海線動漫展」由第14屆及第15屆美術班自創漫畫主題，由陳維真老師指導，學生畫出、寫出台中海線美食心中愛店美味，優選36件作品以人形立牌輸出，高度160公分，放在清水眷村文化園區小願藝樹館。