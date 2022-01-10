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吃透海線動漫展 中港高中國中部美術班學生有創意

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中港高中國中部美術班在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。圖／小願藝術館提供
中港高中國中部美術班在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。圖／小願藝術館提供

台中市中港高中國中部美術班即日起在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」，展出到今年2月28日，國中生以美食動漫振興小鎮經濟，邀請民眾到學生的愛店吃一波。

「吃透海線動漫展」由第14屆及第15屆美術班自創漫畫主題，由陳維真老師指導，學生畫出、寫出台中海線美食心中愛店美味，優選36件作品以人形立牌輸出，高度160公分，放在清水眷村文化園區小願藝樹館。

小願藝樹館除「吃透海線動漫展」，還有喚起島嶼居民守護海洋的「鯨見珊海插畫展」，和紀錄海線花季的「花漾—顏貽信攝影個展」，展覽地址：台中市清水區中社路信義巷47號，小願藝樹館

中港高中國中部美術班在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。圖／小願藝術館提供
中港高中國中部美術班在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。圖／小願藝術館提供
中港高中國中部美術班在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。圖／小願藝術館提供
中港高中國中部美術班在清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「吃透海線動漫展」、「鯨見珊海插畫展」。圖／小願藝術館提供

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