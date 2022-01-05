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他求解小學三年級數學 眾人一看題目傻了：連國文一起考嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長在PTT貼出小學三年級的數學題目，但眾人看了後都直呼看不懂。 圖／翻攝自PTT
一名家長在PTT貼出小學三年級的數學題目，但眾人看了後都直呼看不懂。 圖／翻攝自PTT

相信許多人對於數學是非常懼怕的，不僅要有算術能力，對於題目還得要有理解力，也因此不少學生對於數學都非常頭疼。一名家長就貼出孩子的小學三年級數學題目，沒想到眾多網友看完後都直呼「看不懂」，還有人笑說「是要國文和數學一起考嗎？」

這名家長在PTT以「求解小學三年級數學」為題，貼出一道數學題目，題目寫著「老闆把一袋糖果分裝成一包一包，每包糖果的數量都相同，最後袋子裡剩下4顆，一包糖果可能有幾顆？」

題目一出讓許多人看傻了眼，「所以這課的標題是？」、「這什麼鬼！題目上都看不到像樣的數字」、「這是小學的？這是要他們學習多元思考嗎？」、「跟以前的數學好不一樣，是數學國文一起考嗎？」、「國中小的數學通常是配合該單元的客製題目，所以要搭配那個課名，不過應該就是在教除法跟餘數的概念吧」。

還有網友試著解答，「5顆以上？」、「1顆以上，5包以上」、「X/Y=Z+4，求Y值，沒XZ值，答案Y為5以上」、「都沒有考慮整袋只有4顆，每包分0個的可能性？」、「答案是無解吧」。

數學 小學

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