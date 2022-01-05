會考數學／數學不是念越久考越好 找對方法才是最佳解！

三角形的基本性質在會考數學科中，是永不缺席的必考題，有時還會搭配圓形、相似形等性質來命題，令許多學生頭痛不已。如果只記住外心、內心、重心的性質，可能還不知如何解題，所以同學們一定要將過去所學的每個觀念熟記，才能在需要的時候活用這些工具。

此外，數學並不是把課本定義背一背就能拿高分的。除了需要花時間多練習以外，還要多看看周遭同學、老師是如何解題的，培養對數字的敏銳度，才能有效地拿下分數。下面這題是力宇教育的李熙老師幫同學選出來的題目，雖然文字敘述很短，但其中應用到許多觀念，所以算是相當有鑑別度的一題。趕緊來看看李熙老師是怎樣思考吧。

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