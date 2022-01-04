藝術教育貢獻獎 新竹縣五龍、桃山國小績優獲獎

新竹縣府推特色教育，五龍國小和桃山國小日前獲110年第8屆「教育部藝術教育貢獻獎」團體獎項的績優學校獎，縣長楊文科今天指出，盼多元課程，引領孩子發展自我特質。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣府致力輔導地方學校發展特色教育，其中五龍國小和桃山國小表現傑出，走出獨有藝術教育特色獲獎，透過特色課程設計，專業教師引導下，發展出整體設計、創新與跨域合作的可能性，共創美好校園環境和課程。

五龍國小校長廖志崑透過新聞稿指出，團隊花了6年時間發展學校藝術學習，設計創新藍染、創客木工、創價裝置、創意彩繪等課程，讓孩子進行發想、設計、創意，打造藝術作品，也把學生作品裝置在校園角落。

桃山國小校長蘇美娟則表示，校內的藝術教育課程貫穿整個泰雅文化，由歌而始的藝術教育，從接觸歌謠開始，也安排學習樂器如弦樂、打擊樂、直笛等。

楊文科說，感謝五龍、桃山國小為學生多元學習努力，未來，縣府將持續協助學校尋找在地特色，設計創新教育課程，讓孩子擁有更多的學習平台。