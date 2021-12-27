疫後首場全國聯賽 淡江中學橄欖球隊奪亞軍

110年全國橄欖球高中聯賽，這個月初在台北市百齡球場落幕，而來自新北市淡江高中橄欖球，這次打進了冠軍戰，雖然對上來自台南的長榮中學，最終以7:11四分之差，獲得第二名，並由長榮中學抱回冠軍獎盃，但這一戰也讓淡江高中的隊員，拿到亞軍的好成績，更放眼明年全國橄欖球錦標賽，目標全國冠軍。

淡江中學橄欖球隊教練 周志翰表示，今年因為新冠肺炎疫情的關係，許多運動比賽都停止舉辦，而在12月初的這一場比賽，則是全國橄欖球高中聯賽，疫情後的第一場比賽，許多學校都以這場比賽來做為選手狀況的一個測試，加上在防疫期間，要讓選手們保持好手感，許多防疫限制，練習時間少了一大半，還可以拿到好成績可是相當不容易。

從今年下半年疫情漸漸緩和之後，許多活動限制也逐漸開放，但對於橄欖球隊選手而言，真正準備的時間也都不超過2個月，學生兼顧課業的情況下，還得每天加緊時間訓練，也讓淡江中學能夠打進冠軍戰，而對於這次的比賽，許多選手的經驗也都更加豐富，希望能夠在明年3月的全國錦標賽當中，面對更多強勁對手的情況下，拿下冠軍的榮耀。