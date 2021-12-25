不一樣的耶誕節 偏鄉小學用柴窯燒烤餅乾

今天是耶誕節，高雄市杉林區集來國小昨安排全校26名學生運用課堂製作的柴燒窯烤餅乾，並舉辦個人與團體才藝秀，提前慶祝耶誕節，校長邱怡和表示，偏鄉小學往年耶誕節都是接收熱心人士的贈禮，為鼓勵小朋友有能力時也能回饋他人，特別安排讓小朋友做餅乾與家人分享。

邱怡和表示，往年耶誕節，校方僅簡單贈送糖果餅乾，今年年初學校課程教小朋友製作柴燒窯，並命名為集來貓窯，讓小朋友了解，其實他們雖身在偏鄉，但擁有的自然資源比都市小孩還要豐富、精彩，特別趁耶誕節使用，下學期預計還有窯烤披薩、法式烘蛋等課程。

邱怡和表示，因疫情一直沒機會使用柴燒窯，校方經多次教師研習，前後共練習3次，未免小朋友受傷，由教師烤餅乾、學生做翻糖裝飾、餅乾造型，小朋友吃的開心，也紛紛表示要把第一次親自做的餅乾送給家人。