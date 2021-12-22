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曾文家商廣告科畢業展「創客次元」 10組創意令人驚艷
曾文家商廣告科今天舉辦畢業成果展，主題「創客次元」，畢業班學生分10組將3年學習的課程，融入創意與巧思，加上契合時代潮流的議題，設計出一系列的桌遊、胸章、杯套、袋子、貼紙等文創商品，展現出學習成果，令人驚艷。
曾文家商校長陳藝昕表示，成果展將課程結合現今科技的日新月異，學生透過不同的作品做深入探討，多元的主題，豐富不間斷，花了近4個月努力創作，期望能將3年所學在成果展中作出最精彩表演，也希望能讓大家看到學生滿滿的創意與專業的呈現。
今天展出的主題中，「植行者」主要是為了替瀕危的植物請命，學生表示，因為外界大多數都關切瀕危動物，但有些植物如台灣穗花杉等，也面臨滅絕的危機，外界關切的不多，因此將這些瀕危植物的介紹與現況，製作成立體書，並設計出胸章、提袋、書籤等商品，協助宣傳瀕危植物，讓大家更認識這些瀕危植物，替大自然留下更多的美景。
「說書人」是因為學生有感於現在小孩接觸的幾乎都是國外的故事，台灣民間傳統故事反而越來越少人接觸，有消失的危險，透過這次的畢業成果，設計出互動式遊戲的商品，讓更多人接觸民間傳統故事，讓這些故事的流傳可以繼續。
漫談食誤組，以漫畫的形式告訴大家，蝦米係食物ㄟ誤會跟錯誤，主題分為易誤解以及不能同食的兩類呼應，用四格漫畫的形式，告訴民眾「食」的謬誤及錯誤，讓神農帶領你進入食「誤」的世界「漫談食誤」！
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