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嘉縣竹崎高中生登獨立山 成另類「獨立」成年禮
嘉義縣竹崎高中舉辦「獨立山」成年禮，高一師生昨搭乘阿里山森林鐵路至獨立山完成極富意義的成年禮，校長蘇淵源期許高一新生能自我成長，體認「成年即是獨立」，負起成年人應有的責任。
竹崎高中一年級師生昨天上午舉辦「獨立」山成年禮，從竹崎火車站搭乘阿里山森林鐵路出發，至獨立山車站徒步登上獨立山頂，象徵進到人生的另一個階段「獨立、成年」，並由校長引導下撰寫屬於自己的獨立宣言。
竹崎高中教師老師蔡雅婷說，竹崎高中在阿里山下，任教3年內分別帶孩子們拜訪3座山：16歲的「獨立」宣言、17歲的「奮起」精神、18歲則拜訪象徵登高望遠的鹿林山，每一次攀登都是一種生命境界的昇華。
竹崎高中表示，學校許多選修課程和社團活動都以「阿里山」為精神象徵，如「阿里山青年大使社」致力推廣阿里山森鐵；文理閱讀課，帶學生透過詩文領略阿里山之美，讓登山活動深化為情理兼具、動靜皆宜的走讀文學。
蘇淵源說，獨立山成年禮結合山林教育，讓學生透過導覽，認識在地重要文化資產阿里山鐵道及竹崎的自然與人文特色，以實地踏查的方式去真實體驗在地文化，期望16歲的學生們認同在地文化，邁向獨立，放眼世界。
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