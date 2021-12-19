十大藝術新聞、展覽票選出爐 甘露水、奈良美智奪冠

「藝術家」雜誌今天公布2021年度十大視覺藝術新聞、十大公辦好展覽票選結果。黃土水名作「甘露水」失蹤半世紀後，傳奇般地在誕生後100年重現天日並重回國家懷抱、交付文化部永久典藏，毫無意外拿下今年台灣最重磅視覺藝術新聞。巡迴台灣北、中、南三座美術館、引爆粉絲朝聖的奈良美智特展則拿下公辦展覽第一名。

藝術家雜誌於每年年終舉辦「十大視覺藝術新聞」與「十大公辦好展覽」票選活動，本年度票選結果揭曉。針對2021年台灣視覺藝術的重要事件，《藝術家》雜誌以電子郵件與Facebook粉絲專頁宣傳，透過網路投票的方式進行問卷統計，對象包括藝術工作者、藝評家、藝術產業界、公私立美術館展覽機構、美術教育單位等藝術圈內專業人士，以及藝術愛好者，每名投票者兩項問卷個別最多可投10票。

藝術家雜誌表示，本次年度票選活動於11月26日至12月5日進行網路票選。「十大視覺藝術新聞」在共計4555票的有效票數中，獲得第一名者為「黃土水名作〈甘露水〉重見天日」；「十大公辦好展覽」共計有效票數為5315票，由巡迴台灣北、中、南三座美術館的「奈良美智特展」獲得票選第一名。

●票選結果如下：

十大視覺藝術新聞

第一名：黃土水名作〈甘露水〉重見天日

第二名：高雄市立美術館重新開館

第三名：王俊傑接任北美館第九任館長

第四名（並列）：台北市公有場館因疫情升溫大休館；奇美博物館推出全新線上常設展暨資料庫網站「窺物誌」

第五名：順天美術館藏品歸鄉於國立台灣美術館首次展出

第六名：國家攝影文化中心台北館開館

第七名：2020台北雙年展〈儲回大地的藝術〉爆發爭議

第八名：《文化藝術獎助及促進條例》修正三讀通過

第九名：數位藝FUN券使用超過97%

第十名：橫山書法藝術館開館

十大公辦好展覽

第一名：奈良美智特展（國立台北藝術大學關渡美術館、高雄市立美術館、台南市美術館）

第二名：美的探索─陳輝東創作展（台南市美術館）

第三名：茲土有情─席德進逝世四十週年紀念展（國立台灣美術館）

第四名：TAKAO．台客．南方HUE：李俊賢（高雄市立美術館）

第五名：塩田千春：顫動的靈魂（台北市立美術館）

第六名：鎮院國寶─范寬．郭熙．李唐（國立故宮博物院）

第七名：泛．南．島藝術祭（高雄市立美術館）

第八名（並列）：經典再現─臺府展現存作品特展（國立台灣美術館）

不誠無物、氣貫書拳─廖禎祥九五書法回顧展（國立國父紀念館中山國家畫廊）

第九名：人間池塘─張大千、文人與荷花藝術大展（國立歷史博物館／佛光山佛陀紀念館）

第十名（並列）：再現傳奇─洪通百歲紀念展（臺南市美術館）與典則．潮風─蔡明讚書藝展（國立國父紀念館中山國家畫廊）