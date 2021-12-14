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長榮中學睽違7年奪全國橄欖球聯賽冠軍 勝負關鍵是它

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮中學在全國橄欖球聯賽奪得冠軍，校長許德勝（前左）及總教練林家偉和球員在台北百齡球場留下光榮紀錄。圖／長榮中學提供
台南市長榮中學在全國橄欖球聯賽奪得冠軍，校長許德勝（前左）及總教練林家偉和球員在台北百齡球場留下光榮紀錄。圖／長榮中學提供

全國橄欖球聯賽上周六結束，台南長榮中學以11：7擊敗淡江中學，奪回睽違7年的冠軍寶座。隊長楊勝翔表示，從不敢想的目標到達標，過程就是努力的累積。總教練林家偉說傳統球隊對戰心理壓力是勝負關鍵，賽前沒給壓力，但提醒學生好好享受這個舞台。

隊長楊勝翔今天說起難忘的賽事，4強決賽時與觀音高中一路激烈纏鬥到延長賽才分出勝負，驚險取得冠軍門票。雖然球員們面對冠軍賽都有相當大的心理壓力，但總教練不斷提醒他們要盡情享受冠軍舞台，所以大家都全力以赴，穩定發揮平日累積的實力，在冠軍賽擊敗淡江中學。

「以前一直覺得這是很遙遠的目標，但每次訓練中都努力去縮小距離。」楊勝翔說，冠軍賽前，大家都很緊張及興奮，不想輸的念頭一直掛在心裡，但教練在賽前提醒大家不要有壓力，盡情去享受這個冠軍舞台，他們遵循去做而能穩定發揮實力，當哨聲響起時刻，多個月來集訓、拼鬥的辛苦與汗水都值得了。

長榮中學在2014年拿下全國橄欖球聯賽冠軍，時隔7年再次披金，總教練林家偉說，2015年接下總教練，冠軍對菜鳥教練來說是遙不可及, 甚至連打進4強都相當艱辛； 自己是長榮校友，這幾年背負著相當大的壓力，但大家的努力，終讓目標實現。他強調，傳統球隊對戰心理壓力是勝負關鍵，賽前一周練習時一直不斷給學生心理建設，也沒給學生很大的壓力，只希望學生把平常所練習的成果發揮在場上。雖然拿了冠軍，但冠軍只是一時，人生沒有一輩子都是冠軍，長榮中學橄欖球隊會為下一個冠軍繼續努力，永不放棄堅持到底

長榮中學是台灣第一所中學，也是南台灣的橄欖球發源地。林家偉說早期橄欖球僅見於北部的中學校園，南部的第1顆橄欖球是由一群長榮中學校友一起發想、設計、購買皮革，親自以手工縫製而成。這一群南門城下玩著手製橄欖球的少年，在第20屆全省橄欖球錦標賽中，以6比○打敗建國中學，使長踞王座的建國中學20連霸夢碎，長中橄欖球隊也自此成為冠軍常客。但在創校百周年後，因球員青黃不接，自1985年之後暫停組隊，直到2001年成立OB聯誼會，2002年才再度組隊參賽。

長榮中學 台南 聯誼

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