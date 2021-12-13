閱讀素養先鋒 黃國珍：大量聽說，不如一次親身感受

多年前，我還在產業界工作，雖然作品獲得同業好評，但是從資歷來看還是相當資淺，很需要高階專案的實戰歷練。有一次我被指派參與一項專案的規劃，由於這案子規模很大，並且聚焦在當時剛問世、備受矚目的物聯網應用服務，所以在前期規劃階段，要對物聯網未來不同面向的應用發展做情資蒐集與分析。

當時有五個人投入前期的研究與評估工作，除了我之外，其他四位都是公司與業界的資深前輩。我很興奮能參與這項為期兩個月的專案，因為案子富有挑戰性，又能和前輩一同工作、學習，對當時的我來說是絕佳的機會。

C是五人小組的統籌，一頭銀髮，眼鏡後面有一雙銳利的眼睛。在第一次小組會議中，向其他夥伴介紹我之後，他簡要的說明任務和下一週各自要做的報告。初步分成幾個方向，先廣泛的進行了解，分別是現有商品與未來需求趨勢、技術發展與規格訂定、現有業者與可能業者的投資動態、應用服務的商業模式……等。接下來一週，我很用心從不同管道蒐集資料，準備在第一次的報告中讓前輩進一步認識我。

到了開會的時間，C請我先報告。我連接電腦，將投影片呈現在螢幕上，帶著緊張又有點興奮的心情，開始說明一週的發現與分析。在我講到第三張投影片時，C突然請我停下來，問我：「請問你這次報告的資料從哪來的？ 」我將過去一週找資料的幾個來源跟C報告，並且說明每份資料或數據的來源都有列在投影片下方。C回了一句：「嗯，我有看到。」

之後，C說了一段話讓我當下既困惑又尷尬，他說：「我請你停下來，就是因為看到你注記的資料來源，和前面幾張投影片的說明。這些資料來源都是大家熟悉的單位，雖然資料的可信度沒問題，但問題是你擁有的資訊，所有人都拿得到，包括你的競爭對手。此外，若拿這些資料來分析，而且只是順著資料做說明，你個人的解讀就會不自覺的被資料本身的脈絡影響。因為你已經先接受資料的結果而不自知，就像是射箭後再畫靶。」

說實在的，當下我除了尷尬不已，對於C說的話，我一時真的沒能反應過來。

這時他又說：「你在找資料前有沒有先讀過相關趨勢的報告？ 」

我說：「有！」這時他微笑的說：「你現在回想一下，還沒秀出來的投影片結論部分，是不是符合現在多數人普遍都有的想法。」

這時候我忽然像懂了什麼的說：「是，因為幾乎我所讀到的報告結論都接近一致。」

C說：「就是這個！ 你的結論只是重複多數人的結論，花了時間和精神卻缺乏屬於自己的解讀與洞見。」他接著說：「趨勢大家都看得到，如何在大家都看得到的資訊中，解讀出真實可行的機會，才是我們的工作。」

C講完後，用雲淡風輕的神情，請我把連接投影機的線路交給下一位夥伴，輕拍我的肩膀，點了點頭說：「沒事！」這片刻中，下一位夥伴已經準備好報告。

接下來幾位前輩的報告讓我懂了C所說的事。

簡單來說，我在他們的報告中經常聽到這些話：「我打電話去詢問」、「我去拜訪OOO」、「我要求去現場看」、「我有跟XXX確認」、「因為有這個疑慮，所以我……」、「我比對過……」、「我有個新發現可以說明……」。前輩報告還沒結束，我心中已經明白我和他們之間的落差。我的報告常出現的語言是：「根據這份報告」、「根據上面的數據」、「根據這張圖表」……等，過程中我只是轉述資料，而不是像前輩那樣自主的從資料中進行解讀，再去找專家、投資者或關係者進行訪談，確認已知的事，同時探詢外人所不知、更為關鍵的訊息，建立驗證與分析基礎。真正關鍵而有價值的解讀與洞見，就是在這樣的過程中逐漸成形。

會議結束後，C帶我去附近一家小咖啡廳聊聊。我猜想C是要安撫一下我今天受到震撼教育後的心情。點完咖啡坐下後，C開口問：「怎麼樣，還好嗎？ 」我回道：「差距好大啊！一份資料使用不同的解讀方式，會造成巨大的差異。」C笑著說：「是啊！ 工具方法書店都有賣，資訊也是到處都能找到，但就像製作料理，不是擁有好工具或珍稀食材就能擺出一桌好菜。重點還是使用工具和材料的人，具備怎樣的能力。」C接著問：「所以今天學到什麼？ 」這剛好讓我說出腦中在盤算的事。我說：「田野調查很重要，二手資料再怎麼豐富，還是二手資料。關鍵發現往往是第一手挖掘出來的。」C喝著咖啡認同的點點頭，說：「看樣子我不用太過為你擔心！」

其後兩個月間，我排滿各種目的拜訪，每次拜訪都盡可能的提問，取得第一手的觀察與發現。事實上，這次工作經驗，徹底改變了我日後做事與思考的模式。

總結上面的故事，有一個在解讀上容易陷入的盲點：我們知道的太多，但同時也知道的太少。

這話怎麼說？ 直白的解釋是：我們常常靠大量聽聞的訊息來做判斷，卻缺乏藉由親身觀察與感受，進行更為真實又深層的判斷解讀。

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