竹中竹女模擬公投 6成同意大新竹升格、8成反對竹竹苗

12月18日公投在即。新竹市2大明星高中竹中竹女近日在校內舉辦模擬公投，投票結果今天出爐，竹竹合併獲6成同意、竹竹苗合併高達8成不同意、核四重啟跟反萊豬皆為同意大於不同意，又以反萊豬案差距最小不到9%。

主辦模擬公投的竹女與竹中班聯會也在臉書粉絲專頁公告強調「開票結果僅代表象徵2校的民主參與，不代表2校校方立場」，也謝絕各政黨或團體以此數據做為宣傳用途。

竹女第33屆班聯會費時2個月籌備模擬公投，先從將於18日投票的4項全國公投案挑選學生較關切的重啟核四與反萊豬2案，由於近月竹竹或竹竹苗合併升格議題同時延燒，也將2案併陳作為公投題目，並事前採訪領銜人黃士修、林為洲與多名地方政治人物。

2校班聯會從7日起一連3天利用中午午休時間在校內進行模擬公投，模擬投開票所架上圈選屏幕與票匭，班聯會也持續透過網路社群加上到班宣傳催票，最後投票人數466票、投票率12.34%，班聯會評估比預期的投票率要好，但畢竟公投「選事不選人」，仍不比去年針對總統立委選舉，首次舉辦的模擬公投投票率要好。

4案模擬公投歷經3天投票，竹中與竹女投票數各為261票、205票，結果今中午出爐。第1案是否同意竹竹合併升格，同意285票（63.47%）、不同意164票（36.53%）；第2案是否同意竹竹苗合併升格，同意72票（16%）、不同意378票（84%）。

第3案是否同意核四啟封商轉發電？同意267票（59.33%）、不同意183票（40.67%）；第4案是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻的肉品、內臟及其相關產製品？結果為同意245票（54.44%） 不同意205票（45.56%）。

就讀竹女學生多來自新竹縣市與苗栗縣，從投票結果來看，以不同意竹竹苗升格獲最多共識。班聯會幹部陳詩涵也是模擬公投總召，她說自己是苗栗人，2案都投不同意票，她認為苗栗以觀光與農業為主，若合併升格恐難與科技城為主的新竹同步均衡發展，不該為升格而升格，另不同意竹竹合併，則擔憂苗栗夾在直轄市間處境更尷尬。

班聯會學權李佳馨、李沛優皆為竹市人，2人都同意竹竹合併升格，但不同意納入苗栗，主要是認為同儕間不會刻意區分是竹市還是竹縣人，且竹竹合併升格可增加整體資源與公務員待遇，吸引更多優秀人才，也不約而同憂苗栗負債多，納入無助發展。

至於重啟核四案近6成學生同意。陳詩涵投下不同意票，她認為，發電方法有很多，台灣面積小，且發生地震頻繁，核電可能造成風險，李沛優則同意，認為核能是世界趨勢，支持以核養綠。