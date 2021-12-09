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糖葫蘆劇團新劇Time’s up 12/17公演 索票要快

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供

台中市豐原區葫蘆墩國小組成的「糖葫蘆劇團」，今年推出新劇「Time’s up」，12月17日（五）將在葫蘆墩文化中心盛大公演，歡迎民眾免費索票欣賞。近日開放索票後，晚場已登記額滿，目前午場1時30分尚有座位，歡迎有興趣觀賞的民眾，把握機會上網登記索票。

葫蘆墩國小校長柯志明表示，「糖葫蘆劇團」成立15年，編導雷曉青以專業培訓課程指導和出色精彩的劇本故事，帶領劇團在全國戲劇競賽獲得多次優異成績，得奬新劇並每年於葫蘆墩文化中心演出，得到親子民眾熱烈迴響。

今年推出自編童話「Time’s up」，以守時規律為主題，貫串孩子們熟悉的童話，藉由童趣的語彙，激發孩童對時間議題的省思。此外，也希望孩子於專業舞台的演出，與社區民眾分享葫蘆墩國小發展美感與表演藝術教育成果。

劇團編導雷曉青表示，察覺孩子們常常忽略「時間」的重要性，而發想創作「Time’s up」，劇情巧妙將時間和規律的觀念與經典童話連接，例如：超過12點的灰姑娘、太早跑進山洞的阿里巴巴、委屈太久的豬小弟等，許多耳熟能詳的故事主角，因為時間的失誤，面臨崩解的危機。透過主角為各個童話逆轉窘境時，開始檢討時間觀念，一改陋習，蛻變成嶄新的自己。

糖葫蘆劇團新劇「Time’s up」於12月17日（五）下午1時30場次尚有座位可上網登記，免費索票入場欣賞，網址：https://reurl.cc/V5boOQ。

葫蘆墩文化中心提醒愛好藝文的大、小朋友，入館仍請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並全程佩戴口罩。在全民共創的安心藝文環境中，感受藝術療癒的正向力量，更多展覽詳情請至中心網站(https://www.huludun.taichung.gov.tw/)查詢。

糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供
糖葫蘆劇團以守時規律為主題，劇情貫串孩子們熟悉的童話故事。圖／葫蘆墩國小提供

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