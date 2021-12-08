全國高中閱讀心得寫作比賽佳績 大甲高中獲獎比率近9成

台中市大甲高中參加110學年度第一學期全國高級中學閱讀心得寫作比賽，全校參賽篇數82篇，獲獎篇數72篇，獲獎比率近9成，創下歷次參賽的最佳成績。

其中特優篇數達13篇，優等篇數26篇，超過獲獎篇數一半以上，為台中市名列前茅的學校，閱讀心得寫作比賽每校可參賽的篇數因學校規模而不同，學校可參賽的篇數是學校班級數的2倍，大甲高中可參賽篇數84篇，學校經過校內競賽篩選出82篇優秀作品，獲獎72篇，近9成的高獲獎率，是學校對閱讀心得作品的高品質把關及教師用心指導的成果。

108班柯芷怡同學以「情緒的藝術」作品獲得特優，閱讀的書籍是「佛陀教你不生氣」，她對於人與人之間互動及情緒表達深感興趣，透過從日常生活中對旁人的觀察，及書中作者所傳達的想法，領悟人際關係的相處藝術；在心得寫作過程中遇到無法理解內容，詞彙不足，且文章組織不夠嚴謹的瓶頸時，在國文科鄭杏玉老師指導下，加強文章架構的組織能力，經不斷反覆修正，終於讓作品獲得評審的肯定。

高一的101班陳妤庭同學以「成績與成功」獲得特優，閱讀的書籍是「你的孩子不是你的孩子」，她持續關心學生權益與親子教育議題，書中各個主角的年齡與她相近，閱讀時產生大的共鳴，在心得書寫的過程中，發現在閱讀及記錄名言佳句時總是對作者所使用的字詞和當下的構思感到佩服，啟發未來應該要大量閱讀課外書籍，藉此提升詞彙量和文字處理能力的學習動機，更要感謝杏玉老師指導，持續反覆批改作品，讓作品更完美。

201班江宛諠及林奕君同學同樣獲得特優，江宛諠說在閱讀「房思琪的初戀樂園」這本書，撰寫心得時難以用很優美的詞藻形容她的感覺，表達對作者房思琪的同情，她以「愛的熔爐」為題，透過文字表達愛、包容與多元；林奕君以「青春代名詞」將「想把餘生的溫柔都給你」這本書做了完美的詮釋，短短暫暫的青春，你會選擇怎麼過？又會遇到什麼樣的困境？作者用擅長的文字和華美但卻溫暖的詞藻字句一一寫下，把每個他認為的困難和最終的心路歷程都寫下來，讓人讀了倍感親切同時深深著迷。

大甲高中校長蕭建華表示，學校重視學生在各種面向的發展，提供學生多元展能的機會，師長更是積極用心指導學生參與各種競賽，創造學生製作學習歷程檔案的機會與素材，從這次的獲獎作品可看出學生閱讀的水準及寫作的品質優良，並從閱讀過程中更了解自己，更關心弱勢及社會議題，這是新課綱自主行動及社會參與核心素養的實踐。