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耶誕老公公攀鳳翔國小校舍 小學生笑問需要幫忙嗎？

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
鳳翔國小舉辦全校學生英語認證活動，通過認證學生即可至英語情境教室新開幕的「英語商店」，換購喜愛的商品，讓學習英語生活化。圖／鳳翔國小提供
鳳翔國小舉辦全校學生英語認證活動，通過認證學生即可至英語情境教室新開幕的「英語商店」，換購喜愛的商品，讓學習英語生活化。圖／鳳翔國小提供

「 Merry Christmas！」耶誕節還沒來，有耶誕老公公提早來校園報到。巨大的充氣耶誕老公公現身攀爬在高雄市鳳翔國小的校舍上，吸引過往民眾的目光。小朋友看耶誕老公公爬到一半、是不是卡住了？還逗趣的問：需要幫忙嗎？校長王光明說，耶誕老公公爬進校園是順便要來看學校的英語商店開張。

鳳翔國小推動英語學習生活化，希望用耶誕老公公來引起師生們的興趣，除了帶動耶誕節快樂的氣氛，也全面營造讓學生愉悅的環境下學習，讓學習成效更有趣。學校特別訂購大型充氣攀牆耶誕老公公妝點校園，果然帶給親師生大大的驚喜。

王光明表示，鳳翔國小不是雙語學校，校內也未配置外語教師，但仍用心規畫學生英語能力的提升與雙語教育的推展。號召校內對英語教學熱情的教師，組織英語教學推動小組，每周開會，研討課程教學與規畫活動辦理，並參與「部分領域課程雙語教學」、「提升國中小學生英語學習成效」等實驗計畫。

鳳翔國小並舉辦全校學生英語認證活動，作為學生學習成效的檢測，通過認證學生即可至英語情境教室新開幕的「英語商店」，換購喜愛的商品，讓學習英語生活化，學生的英語能力也提升了。

巨大的充氣耶誕老公公現身攀爬在高雄市鳳翔國小的校舍上，超吸睛。圖／鳳翔國小提供
巨大的充氣耶誕老公公現身攀爬在高雄市鳳翔國小的校舍上，超吸睛。圖／鳳翔國小提供
鳳翔國小舉辦全校學生英語認證活動，通過認證學生即可至英語情境教室新開幕的「英語商店」，換購喜愛的商品，讓學習英語生活化。圖／鳳翔國小提供
鳳翔國小舉辦全校學生英語認證活動，通過認證學生即可至英語情境教室新開幕的「英語商店」，換購喜愛的商品，讓學習英語生活化。圖／鳳翔國小提供

英語能力 耶誕節 小學

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