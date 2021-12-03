童軍義賣聖誕紅協助世界展望會募款周日信義商圈登場

12月5日星期日是全國童軍服務日，中華民國童軍總會協助台灣世界展望會義賣活動，組織各團童軍在台北市信義商圈幫忙台灣世界展望會推銷聖誕紅，當天也將在宜蘭羅東夜市募集發票，捐贈創世基金會。

全國童軍服務日當天，全台灣有超過2000名童軍，在各個縣市共同響應，這是針對聯合國永續發展目標SDGs所做的全國服務型活動。全台2000位童軍參與淨山、淨灘、敬老、公益義賣到社區服務等。

新北市三芝國中、蘆洲國中、明志國中以及淡水國中四校童軍，到三芝淺水灣淨灘，運用海洋廢棄物，構思聖誕樹藝術創作，教育孩子減少浪費。桃園市中山國小，50名國小及學齡前幼童，到觀音海水浴場淨灘，鼓勵家長一起參與。宜蘭羅東群峰複式童軍團在羅東夜市周邊募集發票，捐贈創世基金會。台東普悠瑪複式童軍團號召近百名童軍與家長，到太平溪防坡堤步道做社區服務。

台北市的義賣活動12月5日下午2時到4時，在台北市信義商圈展開兩個小時徒步義賣。有300位童軍將出現在信義商圈，分四條行進路線，沿路協助義賣聖誕紅，希望能夠以每盆120元價格，順利賣出600盆聖誕紅，幫世界展望會籌募經費。。

童軍總會說，全國童軍服務日的聖誕紅義賣活動，以信義商圈新光三越百貨為軸心，分別往信義誠品、台北101大樓，微風南山，台北寒舍艾美酒店等四個方向擴散出去，希望沿途逛街購物的台北市民，看到穿著童軍制服的夥伴，能夠發揮愛心，支持公益，踴躍解囊幫助世界展望會。

全國童軍服務日是每年12月第一個星期日，以行動與社會服務實踐童軍銘言「準備、日行一善、人生以服務為目的」，今年正巧與聯合國國際志願服務日為同一天，台灣與全世界一起日行一善，讓孩子透過服務，認識無私奉獻的精神。