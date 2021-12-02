影／南漂高雄學藝 正修女大生王薇晴抱回調酒雙冠王

夢想成為調酒師的大一女生王薇晴，為追隨調酒界名師郭植伶，放棄其他大學就讀機會從桃園南漂高雄選讀正修科大餐飲系，結果首度參加調酒賽，就抱回兩座冠軍，一鳴驚人，她說，每個人都有屬於自己的一杯酒，她努力不懈，就是想要為每一個人調出一杯專屬自己的酒。

現就讀正修科大餐飲系一年級的王薇晴，日前代表學校參加2021第二屆大邱全球飲料產業論壇暨傳統酒創意雞尾酒大賽及第三屆首彩盃澳洲葡萄酒國際競賽都奪冠軍。其中澳洲盃賽事，她以學校自行烘焙的酒香咖啡豆與大會指定的女巫甘草酒結合，博得評審青睞。

今天她與團隊成員將獎項獻給學校，校長龔瑞璋欣慰地說，王薇晴能獲得雙料冠軍，付出的努力有助於日後職涯的發展。

王薇晴念桃園永平工商時接觸到調酒，對老師調酒的帥勁大為折服，也夢想成為一名調酒師，她透過校內老師推薦，得知在正修科大餐飲系任教的郭植伶老師是調酒界好手，大學鎖定正修科大餐飲系，如願就讀後，勤奮學習，才大一年紀，就摘下兩個國際大獎。

調酒難在配酒的創意，需掌握每支酒的特性，不斷摸索，才有辦法調出意想之外的好味道。郭植伶老師說，王薇晴拚勁十足，課堂上常主動邀約老師指導，師生倆有時磨到半夜，在警衛催促下才離開學校。郭說，調酒不只要會配酒，還需會「說酒」，練習口條，傳達想要表達的作品。

今天王薇睛在獻獎給學校時，露了一手調酒功夫，她姿態優雅，應用葡葡柚與白桃有獨特香氣，加上柳橙與檸檬調和酸甜度，調出一杯色香味俱全的「桃腮杏臉」，校長喝過後讚不絕口，王薇晴說，她應用產於台灣的水果酒，希望調出獨特，也為每個人調出他們專屬的一杯酒。