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國際扯鈴大賽冠軍在國小當實習老師 鄭湧蒼表演達人秀

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區白雲國小今天結合生命教育課程，安排實習老師鄭湧蒼表演扯鈴，專業演出讓學生驚呼連連。圖／白雲國小提供
新北市汐止區白雲國小今天結合生命教育課程，安排實習老師鄭湧蒼表演扯鈴，專業演出讓學生驚呼連連。圖／白雲國小提供

新北市汐止區白雲國小實習老師鄭湧蒼是扯鈴達人，學校今天結合生命教育課程，安排他在校園小秀身手，專業級扯鈴表演讓學生驚呼連連。鄭湧蒼分享不怕失敗才能進步的學習經驗，鼓勵學生不畏挑戰，在困境中讓自己更成長。

白雲國小今天上午利用下課20分鐘時間舉辦「街頭藝人秀」，安排鄭湧蒼在飛機廣場展現扯鈴絕技。下課播放輕快的音樂，加上無雨好天氣，學生很快地往廣場聚集，等待演出。

鄭湧蒼曾到對岸上海參加中國達人秀選拔進入6強，2018年到日本大阪參加國際扯鈴大賽榮獲冠軍。今天他設計表演三鈴回龍出海、直上雲霄等專業級扯鈴表演，讓學生驚呼連連。

壓軸節目是鄭湧蒼獨創，目前只有他會表演的直立鈴雙棍技巧，為表演再掀高潮。表演結束後，他與學生分享過去堅持練習、不怕失敗的學習歷程，鼓勵學生遇到困境要不畏挑戰。

5年2班學生余修億說，看了老師的表演好感動，期許自己以後遇到挫折，也要像老師一樣不要放棄，勇敢挑戰。正在學鋼琴的4年3班學生周芷寧說，鄭老師為了自己的夢想持續學習扯鈴很厲害，她也會在鋼琴的學習路上堅持下去。

白雲國小校長洪國維表示，教育是厚植國家競爭力的重要基礎，很高興更多優秀人才投身教育。並能以自身經驗鼓勵學生，為學生樹立典範，讓學生有多元發展的機會。

新北市汐止區白雲國小今天結合生命教育課程，安排實習老師鄭湧蒼表演扯鈴，專業演出讓學生驚呼連連。圖／白雲國小提供
新北市汐止區白雲國小今天結合生命教育課程，安排實習老師鄭湧蒼表演扯鈴，專業演出讓學生驚呼連連。圖／白雲國小提供
新北市汐止區白雲國小今天結合生命教育課程，安排實習老師鄭湧蒼表演扯鈴，專業演出讓學生驚呼連連。圖／白雲國小提供
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新北市汐止區白雲國小今天結合生命教育課程，安排實習老師鄭湧蒼表演扯鈴，專業演出讓學生驚呼連連。圖／白雲國小提供
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