國中段考數學／面對特殊幾何圖形怎麼辦？ 名師帶你掌握致勝關鍵

每次段考結束，很快又要準備下一次的大考了，但是同學們有把不會的題目搞懂了嗎？除了108課綱增加的「核心素養」外，幾何圖形也一直是歷屆會考的常考題型，所以同學們要盡量把握住解題關鍵，才能事半功倍。

幾何題目通常計算過程不會太複雜，同學們只要細心解題即可。不過有些題目會結合過去所學的觀念，例如平行線、相似形、圓形等，所以找出解題關鍵就非常重要了。力宇教育的李熙老師建議大家，遇到不規則圖形求面積時，可用切割、旋轉、拼補的方式，將題目轉化成同學們熟悉的圖形來計算，必能拿下分數。以下面大考題來說，同學不必擔心，讓李熙老師幫你破解這個圖形中的密碼吧。