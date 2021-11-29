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全國高中技藝競賽表現亮眼 新北加碼獎勵金破330萬

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北高工黃建宏榮獲模具職類金手獎第一名。圖／新北教育局提供
新北高工黃建宏榮獲模具職類金手獎第一名。圖／新北教育局提供

11月初登場的「全國高級中等學校五大類學生技藝競賽」，競賽已至中後段，新北囊括金手獎24位、優勝34位，更有7名榮獲金手獎第一名，奪冠人數創歷年新高。其中汽車修護職種連續兩年稱霸，模具包辦冠亞軍，新北加碼獎勵金也已累積超過330萬。

全國136所學校、超過千餘名學生參加工業類競賽。該類競賽共有28職種，電腦軟體設計、汽車修護、模具、機電整合及機器人職種中，新北共7位學生奪下金手第一名殊榮。電腦軟體設計由智光商工譚秉家、汽車修護為新北高工陳培德、模具為新北高工黃建宏、機電整合為新北高工阮致皓及連羽健(兩人組)、機器人為東海高中吳志嶔及陳顗竣(兩人組)。

其中，新北高工在汽車修護職種更創下二連霸冠軍的新北障礙，獨得MAZDA CX-9休旅車作為獎品。奪下金手獎冠軍的陳培德同學說，國中參加技藝班就堅定目標，雖然汽車修護技術這條路很辛苦，但無論多累都想創造自己舞台。

另外，由新北包辦冠亞軍的模具職種成績也非常亮眼，獲得金手獎冠軍的新北高工黃建宏同學表示，在金手培訓制度充分資源及老師帶領下，自己能有信心面對比賽並不膽怯。也還記得接近比賽時密集投入訓練時期，非常感謝張褚峰老師及師長們日以繼夜全心指導。

新北市金手培訓計畫，規劃三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，其中執行機器人金手培訓計畫的新北高工陳偉峰主任表示，金手培訓計畫系統地規劃基地訓練、技能觀摩及模擬競賽等活動，還可以跟不同校選手切磋討論、共同成長，對學生助益良多。

為鼓勵爭取佳績，新北首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，第1至3名學生分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元；參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元，目前加碼獎勵金已累積超過330萬元。

東海高中陳顗竣(左2)及吳志嶔(左3)榮獲機器人職類金手獎第一名。圖／新北教育局提供
東海高中陳顗竣(左2)及吳志嶔(左3)榮獲機器人職類金手獎第一名。圖／新北教育局提供
新北高工陳培德(中)獲汽車修護職類金手獎第一名，學校蟬聯2年冠軍，今年獨得MAZDA CX-9休旅車為獎品。圖／新北教育局提供
新北高工陳培德(中)獲汽車修護職類金手獎第一名，學校蟬聯2年冠軍，今年獨得MAZDA CX-9休旅車為獎品。圖／新北教育局提供
智光商工譚秉家(中)榮獲電腦軟體設計職類金手獎第一名。圖／新北教育局提供
智光商工譚秉家(中)榮獲電腦軟體設計職類金手獎第一名。圖／新北教育局提供

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