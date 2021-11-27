新竹縣華山國中校慶 繽紛PP跑道亮相啟用

新竹縣立華山國中今年舉行64周年運動會與PP跑道落成啟用典禮，跑道顏色藍黃紫色交叉呈現，充滿創意。縣長楊文科今天也親自參與，和學生、貴賓在跑道上奔跑，宣告新竹縣最繽紛炫麗的跑道正式啟用，學生及社區可在安全與友善的環境運動。

華山國中今年在全中運跆拳道競賽勇奪5金1銀的佳績，今天運動會特別由精彩的跆拳道表演開場，楊文科現學現賣，以「勢破如竹千層掌」打破道板，展現氣勢。

校長張家芸說，華山國中是全國第一所榮獲台美生態學校的國中，規畫新建PP跑道時為維護環境生態，減少更換時之廢料及有毒氣體產生。在改善時一併加入透水溝蓋的環保設計，讓排水更有效率，另外，為防止樹根竄入、維持樹木棲地生態，採自然生態工法施作境得以永續。

校方指出，繽紛炫麗的跑道由建築師林威政規畫設計，用學生制服為設計發想佐以蝶豆花翩翩飛舞之姿，利用色彩美學漸層穿插交織，藍色代表客家子弟的樸實穩重，黃色代表青春洋溢，紫色代表奔放熱情，用色彩讓彼此重疊交叉，讓視覺充滿點與線的交錯，透過色彩的魔力「 break into style」引領風潮，能把人與人之間的距離拉得很近。