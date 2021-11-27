二信高中開特色課程 「凡人與路」日常鞋分享創業經驗

基隆市私立二信高中商業經營科創新教學，在「創新創業實務」科特色課程中引入基隆在地創新產業「凡人與路」日常鞋的創始人宋之凡，引領學生體驗傳統製鞋，激發創意思維、注入創意巧思，透過「做中學、學中創」達到創課精神。宋之凡也分享，他是土生土長的基隆之子，從研發品牌、研製產品到行銷通路都是自己從無到有，一步一步的完成個人在學期間的「創業夢」。

二信高中商業經營科主任吳馥伊表示，商業的經營必須要有創業的精神及創意、創新的態度外，更須保有一顆高度彈力的向學心，學校在高一開設「創新創業實務」科特色課程，是希望從高一讓學生藉由多元探索中培養學生創意創新的能力，定下高二創意行銷的格子趣課程能力，最後高三能在專題製作中產出自己的創業夢想藍圖。

「凡人與路」日常生活鞋的品牌創業職人宋之凡，他說自己是土生土長的基隆之子，從研發品牌、研製產品到行銷通路都是自己從無到有，一步一步的完成個人在學期間的「創業夢」，目前已成為基隆在地創新品牌。宋之凡並帶領學生體驗「克拉克迷你鞋鑰匙圈」的製作，讓學生從無到有產出自己的格子趣產品。