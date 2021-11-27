快訊

變種病毒來襲跨年照辦嗎？ 柯文哲：有可能在前3天說不能辦

魔王變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

二信高中開特色課程 「凡人與路」日常鞋分享創業經驗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
二信高中開特色課程，「凡人與路」日常鞋分享創業經驗。圖／二信高中提供
二信高中開特色課程，「凡人與路」日常鞋分享創業經驗。圖／二信高中提供

基隆市私立二信高中商業經營科創新教學，在「創新創業實務」科特色課程中引入基隆在地創新產業「凡人與路」日常鞋的創始人宋之凡，引領學生體驗傳統製鞋，激發創意思維、注入創意巧思，透過「做中學、學中創」達到創課精神。宋之凡也分享，他是土生土長的基隆之子，從研發品牌、研製產品到行銷通路都是自己從無到有，一步一步的完成個人在學期間的「創業夢」。

二信高中商業經營科主任吳馥伊表示，商業的經營必須要有創業的精神及創意、創新的態度外，更須保有一顆高度彈力的向學心，學校在高一開設「創新創業實務」科特色課程，是希望從高一讓學生藉由多元探索中培養學生創意創新的能力，定下高二創意行銷的格子趣課程能力，最後高三能在專題製作中產出自己的創業夢想藍圖。

「凡人與路」日常生活鞋的品牌創業職人宋之凡，他說自己是土生土長的基隆之子，從研發品牌、研製產品到行銷通路都是自己從無到有，一步一步的完成個人在學期間的「創業夢」，目前已成為基隆在地創新品牌。宋之凡並帶領學生體驗「克拉克迷你鞋鑰匙圈」的製作，讓學生從無到有產出自己的格子趣產品。

二信高中校長林立指出，學校整合商經、廣設及資處科教學師資及資源，提供學生跨群科「格子趣」校本選修課程，藉由分析、創意、執行的設計流程了解設計與市場的關係及商品上架、銷售等商業行銷流程，同時透過大數據統計人流，了解人流系統的運作與原理，未來能具備創意、創新及創業的三創能力，面對商業及企業市場的競爭力。

二信高中開特色課程，「凡人與路」日常鞋分享創業經驗。圖／二信高中提供
二信高中開特色課程，「凡人與路」日常鞋分享創業經驗。圖／二信高中提供
二信高中開特色課程，「凡人與路」日常鞋分享創業經驗。圖／二信高中提供
二信高中開特色課程，「凡人與路」日常鞋分享創業經驗。圖／二信高中提供

創業 基隆

延伸閱讀

基隆國門廣場景觀自治條例通過 景觀亂缺管理可望改善

台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫 搬進山海美景美食

基隆掃黑逮天道盟太陽會3治平對象 查獲2把槍

黑豹旗／穀保有7人可投到145公里 對高一張峻瑋期待深

相關新聞

從1名新生到入學要抽籤 王紹先翻轉偏鄉小校命運

當小一新生只有1人是危機還是轉機？新竹縣立北平華德福實驗學校校長王紹先最近出版新書「該校新生一名」，分享他10年間讓小校...

學校營養午餐出現烤焦黑豆乳雞！ 校方致歉

高市旗山國小營養午餐供應「豆乳雞」，老師掀鍋看傻眼，整鍋像烤焦的木炭，這鍋黑豆乳雞被PO上網，掀起熱議。校方表示，因使用...

新竹街口攻城獅籃球隊啟動校園巡迴 橫山國中學生好嗨

新竹街口攻城獅籃球隊趁休兵期間巡迴新竹縣10間學校與學生遊戲互動，今天前進橫山國中56周年校慶運動會，球員高國豪、田浩、...

國中自然段考重點／超逼真心臟3D建模 內部構造、血液流向帶你一次搞懂！

第二次段考即將來臨，大家準備好了嗎？新制的108課綱希望學生學習的知識與生活相關，而心臟是人體極為重要的器官，不管在段考或是會考想必都是一大考點。看著課本的心臟圖背了又背，卻還是搞混連接的動脈和靜脈嗎？沒關係，讓力宇教育獨家的【3D實驗室】來幫你加深印象!

二信高中開特色課程 「凡人與路」日常鞋分享創業經驗

基隆市私立二信高中商業經營科創新教學，在「創新創業實務」科特色課程中引入基隆在地創新產業「凡人與路」日常鞋的創始人宋之凡...

減少飛沫接觸 台南推學生在座位潔牙漱口

落實防疫不停歇，台南市教育局為了減少學生在校園飛沫接觸，推出「督導式潔牙」並拍攝示範影片，在老師的督導下，學生坐在教室座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。