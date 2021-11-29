巴黎龐畢度行動藝術列車 彰化明湖國小 藝術融合原生環境美學

由文化部及企業共同支持的龐畢度913專案法國「巴黎龐畢度行動藝術列車」抵達彰化八卦山脈上的明湖國小，校長賴登農表示，龐畢度課程注重啟發教育，更善用觀點與環境間的互動來落實機會教育，讓每位學子在授課的過程中重新認識原生環境的美麗。

彰化明湖國小擁有極具特色的校園，由當地開林寺無償提供建校用地，是一所結合寺廟與教學教場的偏鄉小學。賴登農指出，在明湖國小每個學生都受到最好的照顧，雖然學生人數少，但也相對的提供了最佳的互動與關照，讓山中的孩子能享有快樂學習、多元展能與全人教育。

龐畢度課程因地制宜與授課方式，讓美學教育更貼近台灣孩子的日常。圖／聯合數位文創提供

賴登農表示，有別於其他藝術教學，龐畢度課程除了注重啟發教育外，觀點與環境間的互動更是不可或缺的機會教育，因地制宜的教學方式，讓每位學子在授課的過程中重新認識原生環境的美麗。

他強調，對於龐畢度下鄉教育能讓偏鄉的孩子也有濃濃的藝術學習，透過法式藝術讓孩子們從作中體驗，拓展不同的藝術視野，注入豐富的美學觀念；對於龐畢度藝術完整的課程規劃，落實真正藝術向下紥根的基礎教育，給予高度的肯定。

「哇！馬戲團」課程加入身體律動「形狀與平衡」，學習更添趣味。圖／聯合數位文創提供

課後學童開心的說，跟現在的需要使用電池的玩具比起來，感覺運用簡單工具就能做出這麼精緻的馬戲團玩具感到非常興奮，而且自己動手做出來的作品更有成就感。

龐畢度課程動手製作在運用光影的變化來以不同的角度思辨所看到的東西，這是在藝術推廣教育上另一門實作的學習，也同時讓同學們感受到與平常接觸到不同差異。